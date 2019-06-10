Cuộc sống viên mãn của MC Lại Văn Sâm bên vợ con và các cháu ở tuổi 62 khiến nhiều người trầm trồ

Đây là lần hiếm hoi cựu MC của chương trình "Ai là triệu phú" khoe ảnh cả gia đình quây quần bên nhau cực vui vẻ, hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, MC Lại Văn Sâm vừa đăng tải hình ảnh gia đình 3 thế hệ đoàn tụ, vui vẻ đi ăn cùng nhau. Bức ảnh thu hút sự chú ý từ cư dân mạng vì đây là lần đầu tiên nam MC khoe ảnh có đầy đủ vợ con và các cháu trên trang cá nhân. Kèm theo đó, ông còn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã dành cho mình lời chúc tốt đẹp nhân dịp sinh nhật 62 tuổi. MC Lại Văn Sâm mừng sinh nhật tuổi 62 bên gia đình. Có thể thấy, ông đang rất hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại của mình - Ảnh: FBNV Tuổi xế chiều, niềm vui lớn nhất của MC chương trình 'Ký ức vui vẻ' là được nghe tiếng cười nói của các cháu - Ảnh: FBNV MC Lại Văn Sâm chia sẻ: "Sáng sớm ra đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của rất rất nhiều người, cả những người thân yêu ruột thịt, cả bạn bè thân quen, cả những bạn bè chưa một lần gặp mặt.

Nhiều người cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Với tôi, một người mà hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 62, thì câu trả lời vô cùng đơn giản: Hạnh phúc là được sinh ra trên cõi đời này bởi sinh ra - không phải là chết.

Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây, đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày mà cách đây 62 năm tôi đã được sinh ra". Dưới bài viết, nam MC kỳ cựu của VTV nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Dù đã nghỉ hưu nhưng MC Lại Văn Sâm vẫn được mời dẫn nhiều chương trình. Dù vậy, ông chỉ nhận lời số ít và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, làm những việc mình thích - Ảnh: FBNV Sau khi rút khỏi VTV, MC Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, vui sống cùng con cháu. Hơn 20 năm cống hiến hết mình cho công việc, ông là cái tên nhận được sự yêu thương, quý mến của khán giả cả nước dù đã về hưu.

Sốc với chuyện Lại Văn Sâm thất nghiệp, phải bỏ con 3 tuổi ở Việt Nam để đi nước ngoài lao động Sự trân trọng, khách quan khi nói về quá khứ của mình như cách Lại Văn Sâm thể hiện đã làm khán giả càng thêm yêu mến ông hơn.

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