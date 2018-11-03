Cuộc sống sang chảnh như mơ của vợ 'đại gia kim cương' và điều bí ẩn gây tò mò phía sau

Sau nhiều biến cố, vợ 'đại gia kim cương' thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào của chồng.

Thời điểm này một năm trước, câu chuyện vợ đại gia Chu Đăng Khoa tố Hồ Ngọc Hà là kẻ thứ ba trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, một năm trở lại đây chị Vân Anh tuyệt nhiên không hề nhắc đến những chuyện đã qua trong quá khứ. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân chỉ đăng tải những bức ảnh gia đình hạnh phúc hay khoe cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự đắt tiền cùng những chuyến du lịch sang trọng. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc đó lại không hề thấy bóng dáng của đại gia Chu Đăng Khoa.

Dù chồng đã chia tay Hồ Ngọc Hà và trở về đoàn tụ cùng vợ con nhưng một điều khá lạ là chị Vân Anh không đăng tải bất cứ bức ảnh nào liên quan đến người đàn ông của mình. Điều này khiến không cư dân mạng tò mò và không ngừng đặt dấu chấm hỏi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng khá đông khán giả cho rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan của vợ "đại gia kim cương". Có lẽ, sau quá nhiều biến cố xảy ra chị hiểu hạnh phúc gia đình là điều riêng tư nên giữ cho bản thân. Nhiều khán giả tin rằng, chị Vân Anh hạn chế tối đa việc chia sẻ ảnh riêng tư là để bảo bọc tổ ấm mà khó khăn lắm mới tìm lại được.

Vợ đại gia kim cương chụp ảnh nhắng nhít bên con gái cưng - Ảnh: FBNV

Chị Vân Anh thường xuyên đi đánh goft cùng bạn bè ở những nơi sang chảnh - Ảnh: FBNV

Nữ doanh nhân thường xuyên đi du lịch để trải nghiệm cuộc sống - Ảnh: FBNV

Chị Vân Anh đăng rất nhiều ảnh vui chơi cùng các con trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng dáng đại gia Chu Đăng Khoa - Ảnh: FBNV

Một vài góc trong căn biệt thự triệu đô của vợ chồng 'đại gia kim cương' - Ảnh: FBNV

Sau lùm xùm tình cảm của chồng, vợ đại gia kim cương vẫn ẩn ý: 'Lừa dối lẫn nhau thôi' Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - Lê Vân Anh vừa gây chú ý khi chia sẻ đầy triết lý về sự khác nhau trong tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ.

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