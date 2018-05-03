Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng'

Hậu trường 03/05/2018 16:36

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa khiến chị em xuýt xoa khi sở hữu trong tay gia tài lớn, nhiều người mơ ước.

Trên trang Facebook cá nhân, vợ đại gia kim cương - Lê Vân Anh vừa đăng tải hình ảnh cùng các con vui đùa. Đây có lẽ là hình ảnh được cô ghi lại trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Bên cạnh hình ảnh, vợ đại gia Chu Đăng Khoa còn chia sẻ kèm dòng chú thích ngắn gọn. Vân Anh viết: “Resort nhà mình đây, cần gì đi đâu xa". Dòng trạng thái ngắn nhưng đủ để cư dân mạng "phát hờn" với khối tài sản "khủng" mà gia đình cô sở hữu.

Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng' - Ảnh 1
Vợ đại gia kim cương đang có cuộc sống nhiều người ao ước - Ảnh: FBNV

Bài viết của bà mẹ ba con thu hút số lượt like và bình luận lớn sau khi đăng tải. Nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ trước khối tài sản mà người phụ nữ này sở hữu.

Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng' - Ảnh 2
Hồ bơi cùng khuôn viên rộng lớn và thoáng mát - Ảnh: FBNV
Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng' - Ảnh 3
Có thể thấy cô có cuộc sống thoải mái và sang chảnh cỡ nào qua những hình ảnh này - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vân Anh cũng không ít lần khoe độ giàu có của bản thân khi công khai hình ảnh về cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng' - Ảnh 4
Biệt thự nơi bà xã đại gia kim cương sống tiện nghi như khách sạn 5 sao - Ảnh: FBNV
Chỉ với dòng trạng thái ngắn trên Facebook, vợ đại gia kim cương cao tay khoe tài sản 'siêu khủng' - Ảnh 5
Chiếc nhẫn kim cương Vân Anh sở hữu có giá trị không hề nhỏ - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Lê Vân Anh vợ đại gia Chu Đăng Khoa

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