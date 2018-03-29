Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ

Hậu trường 29/03/2018 17:05

Nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ một cô gái đang mang thai, vợ 'đại gia kim cương' không ngần ngại tìm mọi cách hỗ trợ khiến ai cũng xúc động.

Mới đây, vợ "đại gia kim cương" chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cuộc trò chuyện với một tài khoản lạ. Theo đó, người này trình bày rằng đang có một người bạn mang thai nhưng bị gia đình người yêu chối bỏ. Facebooker tha thiết năn nỉ chị Vân Anh giúp đỡ cô gái tội nghiệp có chốn nghỉ ngơi chờ sinh.

Khi tìm hiểu kỹ vấn đề, vợ đại gia Chu Đăng Khoa hứa sẽ có câu trả lời trong thời gian ngắn. Sau ít ngày vận dụng các mối quan hệ thân quen, chị Vân Anh vui mừng thông báo với người này đã tìm được chỗ ở tốt cho cô gái trên. Tuy nhiên, vì mãi không thấy tài khoản lạ hồi đáp nên nữ doanh nhân đã chụp các đoạn tin nhắn đăng lên mạng xã hội để nhờ fan chia sẻ

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 1
Vợ 'đại gia kim cương' thông báo sẽ giúp đỡ các cô gái mang thai - Ảnh: FBNV

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 2

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 3

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 4

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 5

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 6
Chị Vân Anh rất nhiệt tình, mong muốn được giúp đỡ cô gái tội nghiệp - Ảnh: FBNV

Qua đó, chị Vân Anh cũng gửi lời khuyên đến các cô gái trẻ không nên bỏ con với bất cứ lý do gì. Nữ doanh nhân hứa sẽ tìm chỗ ở chờ sinh cho họ hoặc hướng dẫn nơi gửi con tốt nhất.

"Các em gái nếu lỡ trót dại hãy mạnh mẽ lên nhé. Tất cả đều có hướng giải quyết, đừng dại dột tước quyền sống của các con, sinh con ra rồi vứt con ngoài đường đau lòng lắm. Hằng ngày đọc tin trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ngoài đường nhiều quá, đêm qua lại một đêm mất ngủ vì suy nghĩ trăn trở cho các em bé vô tội.

Hãy liên hệ với chị sẽ giúp các em tìm chỗ ở chờ sinh nếu khó khăn, hoặc tìm chỗ cho gửi con để suy nghĩ lại, sau này có điều kiện đón con về đoàn tụ. Đừng vứt con gây nguy hiểm đến tính mạng của con", chị Vân Anh viết.

Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã like và để lại bình luận ngợi khen tấm lòng cao thượng của vợ "đại gia kim cương". Nhiều người share bài viết trên để mong các cô gái lầm lỡ không vì quá bế tắc mà bỏ rơi giọt máu của mình.

Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 7
Cư dân mạng ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của vợ 'đại gia kim cương' - Ảnh: FBNV
Hay tin cô gái mang thai bị người yêu ép bỏ con, vợ 'đại gia kim cương' có phản ứng bất ngờ - Ảnh 8
Chị Vân Anh rất chăm chỉ làm từ thiện - Ảnh: FBNV
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