Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này

Hậu trường 17/03/2018 14:17

Sau tin đồn là tình mới của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, Nam Em lại tiếp tục vướng lùm xùm đạo nhái MV.

Không chỉ khẳng định mình ở lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, Nam Em tiếp tục thử thách bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Đầu năm 2018, top 8 Hoa hậu Trái đất khiến công chúng bất ngờ khi tung MV Cùng anh đi xa. Đồng thời, người đẹp này còn gây sốc khi tuyên bố mỗi tháng sẽ ra 1 MV mới.

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Hoa khôi Nam Em mở đầu năm 2018 đầy bất ngờ khi cho ra mắt MV Cùng anh đi xa

Tuy nhiên, khi MV mới ra mắt chưa được bao lâu, Nam Em đã vướng lùm xùm đạo nhái. Nhiều khán giả bức xúc tố Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đạo hình tượng của Taeyeon nhóm SNSD cùng một vài hình ảnh trong MV Có em chờ của Min.

Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này - Ảnh 2
Một vài cảnh tương đồng trong MV Cùng anh đi xa của Nam Em và Có em chờ của Min - Ảnh: Internet

Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này - Ảnh 3

Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này - Ảnh 4
Một số khán giả còn tố chân dài này đạo nhái hình tượng của Taeyeon trong MV Make me love you - Ảnh: Internet
Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này - Ảnh 5
Bên cạnh những lời khen của người hâm mộ...
Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này - Ảnh 6
...Nam Em nhận không ít sự chỉ trích của dân mạng vì cho rằng cô đạo nhái hình tượng của nhiều ca sĩ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời chê bai, người đẹp cũng nhận được rất nhiều lời động viên, khích lệ. Đặc biệt một số fan của Nam Em còn lên tiếng bênh vực thần tượng.

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Nam Em vừa gián tiếp chia sẻ mối quan hệ tình cảm với diễn viên hài Trường Giang.

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