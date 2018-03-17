Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này

Không chỉ khẳng định mình ở lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, Nam Em tiếp tục thử thách bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Đầu năm 2018, top 8 Hoa hậu Trái đất khiến công chúng bất ngờ khi tung MV Cùng anh đi xa. Đồng thời, người đẹp này còn gây sốc khi tuyên bố mỗi tháng sẽ ra 1 MV mới.

Hoa khôi Nam Em mở đầu năm 2018 đầy bất ngờ khi cho ra mắt MV Cùng anh đi xa

Tuy nhiên, khi MV mới ra mắt chưa được bao lâu, Nam Em đã vướng lùm xùm đạo nhái. Nhiều khán giả bức xúc tố Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đạo hình tượng của Taeyeon nhóm SNSD cùng một vài hình ảnh trong MV Có em chờ của Min.