Nghi án cặp kè đại gia kim cương chưa lắng, Nam Em lại bị 'ném đá' vì điều này

Sau tin đồn là tình mới của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, Nam Em lại tiếp tục vướng lùm xùm đạo nhái MV.
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Không chỉ khẳng định mình ở lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, Nam Em tiếp tục thử thách bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Đầu năm 2018, top 8 Hoa hậu Trái đất khiến công chúng bất ngờ khi tung MV Cùng anh đi xa. Đồng thời, người đẹp này còn gây sốc khi tuyên bố mỗi tháng sẽ ra 1 MV mới.
Tuy nhiên, khi MV mới ra mắt chưa được bao lâu, Nam Em đã vướng lùm xùm đạo nhái. Nhiều khán giả bức xúc tố Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đạo hình tượng của Taeyeon nhóm SNSD cùng một vài hình ảnh trong MV Có em chờ của Min.
Bên cạnh những lời chê bai, người đẹp cũng nhận được rất nhiều lời động viên, khích lệ. Đặc biệt một số fan của Nam Em còn lên tiếng bênh vực thần tượng.