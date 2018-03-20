Trước nghi án chồng có tình mới, vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa lộ chuyện bị tự kỷ

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Chu Đăng Khoa bất ngờ đăng tải hình ảnh tự sướng, khoe nhan sắc xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người phải ghen tỵ. Cùng với đó, Lê Vân Anh còn chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý: “Lên Facebook nhiều cũng là một dạng tự kỷ”.

Bà xã Chu Đăng Khoa nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái đầy tâm trạng của bà xã đại gia kim cương làm dân mạng xôn xao. Ngoài những lời khen về nhan sắc dành cho Vân Anh, không ít người suy đoán ẩn ý đàng sau status của cô. Có người hoài nghi, liệu có phải những lùm xùm về chuyện tình của doanh nhân Chu Đăng Khoa thời gian gần đây khiến Vân Anh trở nên căng thẳng hay không?