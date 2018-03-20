Trước nghi án chồng có tình mới, vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa lộ chuyện bị tự kỷ

Vợ đại gia kim cương vừa đăng dòng trạng thái bất ngờ nói về chuyện tự kỷ khiến dư luận hoang mang.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Chu Đăng Khoa bất ngờ đăng tải hình ảnh tự sướng, khoe nhan sắc xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người phải ghen tỵ. Cùng với đó, Lê Vân Anh còn chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý: “Lên Facebook nhiều cũng là một dạng tự kỷ”.
Dòng trạng thái đầy tâm trạng của bà xã đại gia kim cương làm dân mạng xôn xao. Ngoài những lời khen về nhan sắc dành cho Vân Anh, không ít người suy đoán ẩn ý đàng sau status của cô. Có người hoài nghi, liệu có phải những lùm xùm về chuyện tình của doanh nhân Chu Đăng Khoa thời gian gần đây khiến Vân Anh trở nên căng thẳng hay không?
Điều đáng nói là cách đây không lâu, trên nhiều trang mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Hoa khôi Nam Em đang có mối quan hệ tình cảm bí mật với doanh nhân Chu Đăng Khoa. Chưa dừng lại, dư luận còn cho rằng Top 8 Hoa hậu Trái đất được đại gia kim cương chu cấp để mở nhà hàng ăn.
Trước những phản ứng thiếu tích cực của công chúng, Nam Em phản bác và cho rằng đó chỉ là những thông tin vô căn cứ.