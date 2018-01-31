Sau tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho toàn đội, vợ đại gia Chu Đăng Khoa lộ mối quan hệ đặc biệt với nhiều tuyển thủ

Chị Vân Anh quyết định tặng quà khủng cho toàn đội U23 Việt Nam vì quá khâm phục nghị lực phi thường của các "anh hùng trên tuyết". Đồng thời, bà mẹ trẻ cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ cùng quê như Văn Đức, Công Phượng.

Mới đây, vợ đại gia Chu Đăng Khoa gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh Duy Mạnh đang khom người cúi chào lá cờ tổ quốc trên đống tuyết dày sau trận chung kết. Theo đó, chị Vân Anh không giấu được sự xúc động khi nói về tinh thần chiến đấu quật cường của các tuyển thủ U23 Việt Nam giữa thời tiết quá khắc nghiệt ở Thường Châu. Vợ đại gia kim cương xúc động trước nghị lực phi thường của các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV "Facebook cứ hỏi bạn đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ là giờ Hà Nội đang lạnh 13 độ, đang ngồi trong nhà mặc đủ quần áo ấm, đi giày mà chân tay tôi vẫn lạnh cóng, tôi cũng không hiểu sao các em ấy lại có thể chống chọi lại được cái lạnh âm độ với bộ quần áo mỏng manh và thi đấu nhiệt huyết đến vậy?", chị Vân Anh bày tỏ sự xót xa.

Vài ngày gần đây, vợ "đại gia kim cương" thường xuyên chia sẻ ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam và dành cho họ nhiều tình cảm đáng quý. Bà mẹ trẻ cũng có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ cùng quê Nghệ An như Văn Đức, Công Phượng... Trong khi hàng ngàn cư dân mạng khao khát có một cơ hội gặp gỡ các chàng trai thì chị Vân Anh may mắn được Facetime với họ thường xuyên.

Chị Vân Anh khoe khoảnh khắc Facetime với Văn Đức và Công Phượng - Ảnh: FBNV Trước đó, vợ "đại gia kim cương" tuyên bố sẽ tặng tất cả các "anh hùng sân cỏ" mỗi người một cặp nhẫn kim cương trị giá 20 triệu đồng khi họ cưới vợ. “Nhìn các em chị lại thấy hình ảnh của các bạn chị năm xưa. Xem các em đá mà tim chị đau nhói khi thấy các em thi đấu ở dưới làn mưa tuyết như vậy với bộ quần áo mỏng manh. Hãy sống mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, cám dỗ trong cuộc sống như các em đã vượt qua chính mình trong làn mưa tuyết vừa qua các em nhé”, chị Vân Anh động viên những người hùng. Chị Vân Anh tuyên bố tặng mỗi tuyển thủ 1 cặp nhẫn kim cương khi họ lấy vợ - Ảnh: FBNV

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa tặng nhẫn kim cương cho các cầu thủ U23 Việt Nam Phát ngôn mới nhất của vợ đại gia kim cương trên trang cá nhân cũng như món quà "khủng" mà chị dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân tình "phát sốt".

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