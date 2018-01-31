Sau tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho toàn đội, vợ đại gia Chu Đăng Khoa lộ mối quan hệ đặc biệt với nhiều tuyển thủ

Hậu trường 31/01/2018 11:30

Chị Vân Anh quyết định tặng quà khủng cho toàn đội U23 Việt Nam vì quá khâm phục nghị lực phi thường của các "anh hùng trên tuyết". Đồng thời, bà mẹ trẻ cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ cùng quê như Văn Đức, Công Phượng.

Mới đây, vợ đại gia Chu Đăng Khoa gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh Duy Mạnh đang khom người cúi chào lá cờ tổ quốc trên đống tuyết dày sau trận chung kết. Theo đó, chị Vân Anh không giấu được sự xúc động khi nói về tinh thần chiến đấu quật cường của các tuyển thủ U23 Việt Nam giữa thời tiết quá khắc nghiệt ở Thường Châu.

Sau tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho toàn đội, vợ đại gia Chu Đăng Khoa lộ mối quan hệ đặc biệt với nhiều tuyển thủ - Ảnh 1
Vợ đại gia kim cương xúc động trước nghị lực phi thường của các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

 "Facebook cứ hỏi bạn đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ là giờ Hà Nội đang lạnh 13 độ, đang ngồi trong nhà mặc đủ quần áo ấm, đi giày mà chân tay tôi vẫn lạnh cóng, tôi cũng không hiểu sao các em ấy lại có thể chống chọi lại được cái lạnh âm độ với bộ quần áo mỏng manh và thi đấu nhiệt huyết đến vậy?", chị Vân Anh bày tỏ sự xót xa.

Vài ngày gần đây, vợ "đại gia kim cương" thường xuyên chia sẻ ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam và dành cho họ nhiều tình cảm đáng quý. Bà mẹ trẻ cũng có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ cùng quê Nghệ An như Văn Đức, Công Phượng...

Trong khi hàng ngàn cư dân mạng khao khát có một cơ hội gặp gỡ các chàng trai thì chị Vân Anh may mắn được Facetime với họ thường xuyên. 

Sau tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho toàn đội, vợ đại gia Chu Đăng Khoa lộ mối quan hệ đặc biệt với nhiều tuyển thủ - Ảnh 2
Chị Vân Anh khoe khoảnh khắc Facetime với Văn Đức và Công Phượng - Ảnh: FBNV

Trước đó, vợ "đại gia kim cương" tuyên bố sẽ tặng tất cả các "anh hùng sân cỏ" mỗi người một cặp nhẫn kim cương trị giá 20 triệu đồng khi họ cưới vợ.

“Nhìn các em chị lại thấy hình ảnh của các bạn chị năm xưa. Xem các em đá mà tim chị đau nhói khi thấy các em thi đấu ở dưới làn mưa tuyết như vậy với bộ quần áo mỏng manh. Hãy sống mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, cám dỗ trong cuộc sống như các em đã vượt qua chính mình trong làn mưa tuyết vừa qua các em nhé”, chị Vân Anh động viên những người hùng.

Sau tuyên bố tặng nhẫn kim cương cho toàn đội, vợ đại gia Chu Đăng Khoa lộ mối quan hệ đặc biệt với nhiều tuyển thủ - Ảnh 3
Chị Vân Anh tuyên bố tặng mỗi tuyển thủ 1 cặp nhẫn kim cương khi họ lấy vợ - Ảnh: FBNV
Vợ đại gia Chu Đăng Khoa tặng nhẫn kim cương cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Vợ đại gia Chu Đăng Khoa tặng nhẫn kim cương cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Phát ngôn mới nhất của vợ đại gia kim cương trên trang cá nhân cũng như món quà "khủng" mà chị dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân tình "phát sốt".

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đại gia kim cương vợ đại gia Chu Đăng Khoa U23 Việt Nam

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42