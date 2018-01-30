Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam

Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. "Cơn địa chấn" chưa từng có trong lịch sử đã khơi dậy sự phấn khích, tình yêu bóng đá của người dân Việt cũng như niềm tin rất lớn vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân.

Được biết, ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu nhiều chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, khóa đào tạo lái xe và quyền lợi sử dụng dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm. Ngoài ra còn có vô số gói bảo hiểm, thẻ tập VIP, voucher mua nhà, gói cước sử dụng điện thoại di động hàng tỷ và hàng loạt những quyền lợi khác.