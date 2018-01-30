Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam

Ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh và nhiều phần thưởng sang chảnh khác.
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Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. "Cơn địa chấn" chưa từng có trong lịch sử đã khơi dậy sự phấn khích, tình yêu bóng đá của người dân Việt cũng như niềm tin rất lớn vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân.
Được biết, ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu nhiều chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, khóa đào tạo lái xe và quyền lợi sử dụng dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm. Ngoài ra còn có vô số gói bảo hiểm, thẻ tập VIP, voucher mua nhà, gói cước sử dụng điện thoại di động hàng tỷ và hàng loạt những quyền lợi khác.
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ tặng 31 huy chương bằng vàng rất giá trị cho toàn bộ tuyển thủ và ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Còn công ty Sony Electronics Việt Nam trao tặng quà trị giá hơn 3,5 tỉ đồng.
Riêng 1 công ty du lịch dành tặng Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng một chuyến du lịch tới "Thiên thường hạ giới" Maldives trị giá hơn 60 triệu/người. Chưa hết, Quang Hải được tặng riêng 1 chuyến du lịch Bồ Đào Nha.
Công ty LG Electronics Việt Nam dành tặng chiếc TV LG OLED E7 65 inch cao cấp trị giá 120 triệu đồng cho Quang Hải sau bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận chung kết.
Nữ doanh nhân Lê Vân Anh – vợ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa cũng tuyên bố tặng mỗi cầu thủ 1 cặp nhẫn cưới kim cương trị giá 20 triệu khi họ kết hôn. Thời gian liên hệ để xác nhận là 3 tháng và có giá trị vĩnh viễn.