Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam

Đời sống 30/01/2018 21:29

Ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh và nhiều phần thưởng sang chảnh khác.

Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. "Cơn địa chấn" chưa từng có trong lịch sử đã khơi dậy sự phấn khích, tình yêu bóng đá của người dân Việt cũng như niềm tin rất lớn vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân. 

Được biết, ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn được sở hữu nhiều chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại ba miền, trang phục hàng hiệu, điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, khóa đào tạo lái xe và quyền lợi sử dụng dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm. Ngoài ra còn có vô số gói bảo hiểm, thẻ tập VIP, voucher mua nhà, gói cước sử dụng điện thoại di động hàng tỷ và hàng loạt những quyền lợi khác.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ tặng 31 huy chương bằng vàng rất giá trị cho toàn bộ tuyển thủ và ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Còn công ty Sony Electronics Việt Nam trao tặng quà trị giá hơn 3,5 tỉ đồng.

Riêng 1 công ty du lịch dành tặng Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng một chuyến du lịch tới "Thiên thường hạ giới" Maldives trị giá hơn 60 triệu/người. Chưa hết, Quang Hải được tặng riêng 1 chuyến du lịch Bồ Đào Nha.

Công ty LG Electronics Việt Nam dành tặng chiếc TV LG OLED E7 65 inch cao cấp trị giá 120 triệu đồng cho Quang Hải sau bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận chung kết.

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1
Đội tuyển U23 Việt Nam được diện kiến Thủ tướng và nhận Huân chương Lao động cùng rất nhiều bằng khen - Ảnh: Thể thao & Xã hội
Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 2

HLV trưởng Park Hang Seo được 1 công ty tặng thưởng xe KIA (trị giá 780 triệu). Chủ tịch Tập đoàn C.T Group tặng 1 tuần nghỉ dưỡng Vũng Tàu bên cạnh 1 tỷ tiền mặt - Ảnh: Thể thao & Xã hội

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 3
HLV Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc mình đã đạt được - Ảnh: Thể thao & Xã hội
Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 4
Các cầu thủ được tài trợ iPhone X và nhiều hiện vật giá trị khác - Ảnh: Thể thao & Xã hội
Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 5
Hé lộ loạt phần thưởng khủng dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: Thể thao & Xã hội

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 6Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 7

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 8
Số tiền thưởng kếch xù nhiều công ty và mạnh thường quân thưởng cho đội tuyển U23 - Ảnh: Thể thao & Xã hội

Nữ doanh nhân Lê Vân Anh – vợ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa cũng tuyên bố tặng mỗi cầu thủ 1 cặp nhẫn cưới kim cương trị giá 20 triệu khi họ kết hôn. Thời gian liên hệ để xác nhận là 3 tháng và có giá trị vĩnh viễn.

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 9

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 10

Thủ môn Bùi Tiến Dũng… - Ảnh: Internet

Hé lộ loạt phần thưởng sang chảnh 'lóa mắt' và hàng chục tỷ tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 11
…và tiền vệ Quang Hải có thành tích nổi bật nên được các nhà tài trợ khá 'ưu ái' - Ảnh: Internet
Xúc động dòng chữ được xăm trên cổ tay của tiền vệ Quang Hải

Xúc động dòng chữ được xăm trên cổ tay của tiền vệ Quang Hải

Chàng tiền vệ gốc Hà Nội được xem là người hùng trong trận chung kết U23 châu Á. Anh đã khiến cho hàng triệu con tim yêu bóng đá của Việt Nam 'rung lên từng nhịp đập' khi ghi được 'bàn thắng vàng'. Cùng với đội tuyển U23 Việt Nam, Quang Hải được đón nhận nhiệt liệt trong ngày trở về. Trên đoàn xe diễu hành, anh chàng cũng liên tục phất cờ, giơ tay vẫy với CĐV.

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