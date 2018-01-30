Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng

Hậu trường 30/01/2018 16:05

Sau một chặng đường dài chiến đấu đầy cam go, Bùi Tiến Dũng và loạt cầu thủ U23 Việt Nam đã dành thời gian đi chăm sóc bản thân và tút lại vẻ đẹp trai vốn có.

Mới đây, chủ một salon tóc đã chia sẻ loạt ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam đi tút tát “nhan sắc” sau khi tham dự lễ vinh danh ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Từ khi về nước, dù phải tham gia hàng loạt sự kiện nối đuôi nhau nhưng các chàng trai quả cảm vẫn giữ được thần thái tươi trẻ hiếm có.

Đặc biệt, khi có sự hỗ trợ của chuyên viên làm tóc, các “anh hùng sân cỏ” lại tiếp tục khiến fan nữ đổ đứ đừ với vẻ đẹp nam thần. Trong ảnh, Công Phượng chọn kiểu tóc hất mái cao giúp lấy lại phong độ ngày nào.

Trong khi đó, chàng “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng chọn mẫu tóc xoăn để làm mới hình ảnh. Nhiều người đùa vui, những gương mặt này vốn đã chiếm trọn trái tim công chúng thì dù có để kiểu tóc nào cũng vẫn đẹp như thường.

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1

Bùi Tiến Dũng quyết định uốn tóc để thay đổi diện mạo - Ảnh: Internet

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2

Sau khi hoàn thành kiểu tóc mới, ‘thủ môn quốc dân’ càng đẹp trai gấp bội - Ảnh: Internet

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3

Đoàn Văn Hậu đẹp trai bất ngờ sau khi thay đổi kiểu tóc - Ảnh: Internet

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4

Hồng Duy khoe đôi tai đẹp lạ khi cắt phăng chỏm tóc hồng - Ảnh: Internet

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5

Đức Huy trẻ ra vài tuổi khi cạo sạch râu và thay đổi kiểu tóc - Ảnh: Internet

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng - Ảnh 6

Công Phượng được khen đẹp trai hơn nhiều khi cắt gọn mái tóc dài lòa xòa - Ảnh: Internet

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