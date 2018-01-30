Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim'

Hậu trường 30/01/2018 15:37

Vũ Ngọc Đãng, Phương Thanh khiến nhiều người hâm mộ đồng tình khi khuyên các tuyển thủ U23 Việt Nam không nên yêu "gái hư" trong showbiz Việt.

Tạo ra kỳ tích tại giải U23 Châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam được người hâm mộ bóng đá cả nước yêu mến. Họ trở thành những người hùng và nhận được sự săn đón, ngưỡng mộ của công chúng và nhiều nghệ sĩ.

Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim' - Ảnh 1
Các cầu thủ U23 Việt Nam nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ bóng đá cả nước - Ảnh: Internet

Đặc biệt, sau khi mang vinh quang về cho đất nước, dàn cầu thủ "vàng" này được rất nhiều mỹ nhân trong làng giải trí Việt “thả thính”. Lo lắng việc các tuyển thủ sẽ "sinh tật", hàng loạt sao Việt đã lên tiếng khuyên họ không nên yêu các "gái hư" trong làng giải trí Việt.

Cụ thể ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: "Để chuẩn bị tinh thần cho U23 vào SEA Games và Asiad sắp tới... để giữ cho tinh thần cho các cầu thủ được tuyệt đối. Và giữ thể diện cho nghệ sĩ nữ trong showbiz... không hề yêu bóng đá 1 xíu nào mà chỉ lo canh me cầu thủ... Chế biết nhiều lắm nha... từ hôm nay là quất thật luôn không khoan nhượng...".

Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim' - Ảnh 2
Phương Thanh quyết không khoan nhượng với những mỹ nhân không yêu bóng đá nhưng thích 'thả thính' cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng nhắn các cầu thủ U23 Việt Nam: "Tránh xa gái hư (gái hư thì ở trong showbiz hay không cũng làm sự nghiệp các em banh chành, điều này cực kì quan trọng nên anh nhắc lại lần nữa)... Các em hãy tránh xa mọi thành phần xấu có thể khiến tụi em hư hỏng, kiêu ngạo, xao nhãng tập luyện. Khiến cho sự nghiệp các em tuột dốc không phanh. Họ chỉ lợi dụng các em thôi, một khi các em xuống là họ cũng phủi tay coi các em như cỏ rác. Hãy học cách quan sát để biết ai có tâm với bóng đá và yêu thương các em thật lòng".

Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim' - Ảnh 3
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khuyên các cầu thủ nên tránh xa gái hư và các cầu thủ đàn ông hư hỏng - Ảnh: FBNV
Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim' - Ảnh 4
Dòng trạng thái của Phương Thanh và Vũ Ngọc Đãng nhận được rất nhiều sự đồng tình của người hâm mộ bóng đá Việt Nam - Ảnh: Internet
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