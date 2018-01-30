Khuyên cầu thủ U23 Việt Nam tránh xa 'gái hư' của showbiz, Phương Thanh, Vũ Ngọc Đãng khiến nhiều mỹ nhân 'thót tim'

Đặc biệt, sau khi mang vinh quang về cho đất nước, dàn cầu thủ "vàng" này được rất nhiều mỹ nhân trong làng giải trí Việt “thả thính”. Lo lắng việc các tuyển thủ sẽ "sinh tật", hàng loạt sao Việt đã lên tiếng khuyên họ không nên yêu các "gái hư" trong làng giải trí Việt.

Tạo ra kỳ tích tại giải U23 Châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam được người hâm mộ bóng đá cả nước yêu mến. Họ trở thành những người hùng và nhận được sự săn đón, ngưỡng mộ của công chúng và nhiều nghệ sĩ.

Cụ thể ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: "Để chuẩn bị tinh thần cho U23 vào SEA Games và Asiad sắp tới... để giữ cho tinh thần cho các cầu thủ được tuyệt đối. Và giữ thể diện cho nghệ sĩ nữ trong showbiz... không hề yêu bóng đá 1 xíu nào mà chỉ lo canh me cầu thủ... Chế biết nhiều lắm nha... từ hôm nay là quất thật luôn không khoan nhượng...".

Phương Thanh quyết không khoan nhượng với những mỹ nhân không yêu bóng đá nhưng thích 'thả thính' cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng nhắn các cầu thủ U23 Việt Nam: "Tránh xa gái hư (gái hư thì ở trong showbiz hay không cũng làm sự nghiệp các em banh chành, điều này cực kì quan trọng nên anh nhắc lại lần nữa)... Các em hãy tránh xa mọi thành phần xấu có thể khiến tụi em hư hỏng, kiêu ngạo, xao nhãng tập luyện. Khiến cho sự nghiệp các em tuột dốc không phanh. Họ chỉ lợi dụng các em thôi, một khi các em xuống là họ cũng phủi tay coi các em như cỏ rác. Hãy học cách quan sát để biết ai có tâm với bóng đá và yêu thương các em thật lòng".