Sau lùm xùm tình cảm của chồng, vợ đại gia kim cương vẫn ẩn ý: 'Lừa dối lẫn nhau thôi'

Vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - Lê Vân Anh vừa gây chú ý khi chia sẻ đầy triết lý về sự khác nhau trong tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ.

Vân Anh từng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ vì cách ứng xử khéo léo, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang tính răn đe trong cuộc chiến tình tay ba với Hồ Ngọc Hà trước đây. Không ghen tuông mù quáng, cô luôn giữ bình tĩnh từ lời nói cho đến hành động.

Sau lùm xùm tình cảm của chồng, vợ đại gia Chu Đăng Khoa đa phần chỉ chia sẻ cuộc sống của mình và các con - Ảnh: FBNV

Không đăng đàn chửi bới hay đánh ghen, vợ đại gia kim cương luôn thể hiện mình là người phụ nữ thông minh, có học thức. Sau nhiều sóng gió, dù hôn nhân có thực sự trọn vẹn và bình yên hay không thì Vân Anh luôn giữ cho mình thái độ bình thản trước những thị phi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Anh vừa chia sẻ clip dạy cách trang điểm. Tuy nhiên, dòng trạng thái của cô lại khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Vân Anh chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: FBNV

Lê Vân Anh viết: “Đàn bà thích nghe lời đường mật nên đàn ông phải nói dối.

Đàn ông thích ngắm phụ nữ đẹp nên chị em phải trang điểm.

Chung quy lại là lừa dối lẫn nhau thôi”.

Dòng trạng thái của bà mẹ 3 con nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Dù đề cập đến chuyện trang điểm song nhiều người vẫn hoài nghi có phải cô đang ngầm nói về chuyện tình cảm trong quá khứ?

Nhan sắc mặn mà, xinh đẹp của vợ đại gia kim cương sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FBNV

Sau hàng loạt biến cố, vợ đại gia Chu Đăng Khoa nhắn nhủ điều bất ngờ đến con gái Vân Anh - vợ đại gia Chu Đăng Khoa không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì là một phụ nữ bản lĩnh, thông minh ngoài xã hội mà bởi chị còn là người vợ, người mẹ mẫu mực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-lum-xum-tinh-cam-cua-chong-vo-dai-gia-kim-cuong-van-an-y-lua-doi-lan-nhau-thoi-286566.html