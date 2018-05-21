Sau hàng loạt biến cố, vợ đại gia Chu Đăng Khoa nhắn nhủ điều bất ngờ đến con gái

Vân Anh - vợ đại gia Chu Đăng Khoa không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ vì là một phụ nữ bản lĩnh, thông minh ngoài xã hội mà bởi chị còn là người vợ, người mẹ mẫu mực.
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Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng sau lùm xùm tình cảm của chồng với “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, Vân Anh - vợ đại gia Chu Đăng Khoa là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của công chúng.
Mới đây, trên trang cá nhân vợ đại gia kim cương vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về cảm xúc của một người mẹ khi chứng kiến những bước phát triển đầu tiên của con. Vân Anh cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con gái của mình.
Vân Anh viết: “Con gái yêu của mẹ. Mẹ chỉ muốn cảm ơn con đã đến bên đời mẹ. Khi con biết đòi mẹ, khi con biết nhìn mẹ cười, khi con chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, khi con bập bẹ tiếng mẹ trên vành môi thơm sữa... mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ không mong con gái của mẹ phải thật xinh đẹp, phải quá thông minh, phải thật hoàn hảo, chỉ cần con thật tự tin, nhân ái và yêu đời là đủ. Con nhé...”.
Dòng trạng thái của vợ đại gia Chu Đăng Khoa nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Có lẽ sau những biến cố của gia đình, Vân Anh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống và chuyên tâm chăm sóc cho các con.