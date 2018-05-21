Sau hàng loạt biến cố, vợ đại gia Chu Đăng Khoa nhắn nhủ điều bất ngờ đến con gái

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng sau lùm xùm tình cảm của chồng với “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, Vân Anh - vợ đại gia Chu Đăng Khoa là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân vợ đại gia kim cương vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về cảm xúc của một người mẹ khi chứng kiến những bước phát triển đầu tiên của con. Vân Anh cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con gái của mình.