Cuộc sống hiện tại của dàn 'ngọc nữ' đình đám showbiz Việt: Người đã yên bề gia thất, người chăm chỉ hoạt động nghệ thuật

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz, cô tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Nữ diễn viên đã sinh 3 thiên thần nhỏ đủ nếp đủ tẻ. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm vì nhan sắc và gu thời trang sang chảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc “chạm ngõ” điện ảnh với vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Với diễn xuất đột phá và những trường đoạn nội tâm đầy khắc khoải, cô được khán giả ưu ái gọi là “ngọc nữ” màn ảnh thế hệ mới. Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn có doanh thu tốt. Cô cũng phủ sóng trên truyền hình, các nền tảng mạng xã hội khi tham gia nhiều bộ phim dài tập, gameshow giải trí, làm MC, gương mặt đại diện thương hiệu…

Với sự chăm chỉ làm việc, Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhận về nhiều giải thưởng danh giá, như sự công nhận của khán giả lẫn giới chuyên môn.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc từng công khai yêu Minh Luân, nhưng sau đó chia tay. Cô cũng vướng nghi vấn bí mật hẹn hò ca sĩ Chi Dân nhưng nữ diễn viên không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Nhã Phương

Nhã Phương sinh năm 1990, quê Đắk Lắk. Năm 2009, khi vừa mới bước chân vào làng giải trí, cô đã nhận được ngay các vai diễn trong các bộ phim Những thiên thần áo trắng, Hoàng tử xấu trai, Hoa nắng, Trường nội trú… Dù góp mặt trong nhiều phim nhưng phải đến năm 2013, khi tham gia phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, cái tên Nhã Phương mới thực sự được nhiều người biết đến.

Từ một diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương nổi tiếng và có thêm nhiều người hâm mộ, cô còn được người xem ưu ái gọi với cái tên “hot girl bánh tráng trộn”. Thành công này bắt nguồn từ diễn xuất chân thực, cảm động của Nhã Phương trong phim.

Sau đó, Nhã Phương tham gia nhiều dự án phim ảnh lớn như Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, Tuổi thanh xuân….

Vào năm 2018, Nhã Phương kết hôn cùng Trường Giang, trở thành cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Sau khi lập gia đình, Nhã Phương ít tham gia phim ảnh hơn và chọn lọc kỹ các dự án phim mình xuất hiện. Ngoài ra, cuộc sống sung túc hiện tại của Nhã Phương cũng khiến nhiều người mơ ước, trầm trồ.

Minh Hằng

Từ ca sĩ, Minh Hằng lấn sân sang đóng phim và tạo được tiếng vang. Dù không qua trường lớp diễn xuất nhưng vai diễn đầu tay của Minh Hằng trong phim Gió thiên đường đã được khán giả đánh giá cao. Đóng chính 2 phim truyền hình Gọi giấc mơ về và Ngôi nhà hạnh phúc, tên tuổi Minh Hằng bắt đầu nổi đình đám.

Minh Hằng cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh có doanh thu cao như Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em 2.

Nhờ sự đa năng, Minh Hằng cũng sở hữu những giải thưởng lớn như giải “Mai Vàng”, “HTV Awards”, “Làn Sóng Xanh”, “Ngôi sao của năm”…

Tháng 6/2022, Minh Hằng lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Đám cưới của họ được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi về chung một nhà, cả hai có 6 năm yêu mặn nồng.

Minh Hằng cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An, được thành lập vào năm 2007. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn sinh năm 1999 tại TP.HCM. Năm học lớp 5, cô theo gia đình sang Mỹ sinh sống và học tập. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, cô được nhiều người chú ý sau một đoạn clip ngắn nhép lại bài hát của Hồ Ngọc Hà. Dù chỉ là một video thực hiện đầy sự vô tư nhưng trang cá nhân của cô nhận về lượng theo dõi khủng.

Cho đến khi Kaity Nguyễn xuất hiện với vai trò nữ chính trong “Em Chưa 18” thì tên tuổi của cô mới thật sự bùng nổ.

Sau đó, cô đóng loạt phim như “Tiệc Trăng Máu”, “Gái Già Lắm Chiêu V”, “Cô Gái Đến Từ Quá Khứ”, “Người vợ cuối cùng”... Sự biến hóa trong tính cách từng nhân vật chính là điều mà người hâm mộ đánh giá cao ở Kaity Nguyễn. Điều này cho thấy sự thành công với điện ảnh của nữ diễn viên là không hề ăn may.

Từ năm 21 tuổi, Kaity Nguyễn đã lập công ty riêng về giải trí. Sau 2 năm, hiện công ty cô quản lý các nghệ sĩ như Trang Hí, Trịnh Thảo… Diễn viên nói cô khá áp lực khi điều hành công ty riêng, cũng như đảm bảo các công việc nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm của mình, Kaity Nguyễn nói hiện vẫn độc thân vui tính. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng ít ai ngờ mỹ nhân 25 tuổi vẫn chưa được ai tán tỉnh.