Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu

Hậu trường 10/10/2017 16:26

Cùng diện chung bộ đầm đuôi cá màu đỏ ánh kim của nhà thiết kế Lý Quí Khánh, trong khi Huyền My bị dìm hàng thậm tệ thì Hà Hồ lại khoe được vẻ đẹp tối đa cùng khí chất ngời ngời.

Mới đây, Huyền My bị nhiều khán giả chê bai khi diện bộ váy màu đỏ già dặn tham dự Miss Grand International 2017. Đây là một trong những mẫu đầm mới nhất được nhà thiết kế Lý Quí Khánh ưu ái chuẩn bị riêng cho Huyền My, với hy vọng cô nàng sẽ tỏa sáng tại sự kiện Bí mật sắc đẹp.

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 1
Huyền My bị chê già dặn khi diện mẫu đầm đuôi cá của Lý Quí Khánh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái với mong muốn của nhiều người, nàng Á hậu diện trang phục này không những khiến bản thân già đi cả chục tuổi mà còn trông như bị “lùn xuống” khoảng vài chục phân.

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 2
Màu sắc của bộ váy có vẻ không phù hợp với làn da và vóc dáng của Huyền My - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra đây không phải là thiết kế mới mà thực chất là một bộ váy được Lý Quí Khánh biến tấu lại dựa trên mẫu đầm cũ của Hồ Ngọc Hà.

Điểm khác nhau duy nhất ở hai bộ váy đó là phần đuôi đã được cắt ngắn đi một đoạn, còn màu sắc và kiểu dáng thì hoàn toàn giống hệt nhau.

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 3
Nàng Á hậu Việt Nam bị chìm nghỉm trước nhan sắc nổi bật của đại diện các nước - Ảnh: Internet

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 4
Bộ váy đuôi cá nhìn qua thì khá quyến rũ nhưng dường như không phù hợp với Huyền My - Ảnh: Internet

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 5
Vẻ sang trọng của Huyền My như bị vơi đi một nửa do bị bộ váy tối màu "dìm hàng" - Ảnh: Internet

Trước đó, tại sự kiện chung kết Én vàng 2016, Hồ Ngọc Hà từng diện mẫu đầm đuôi cá này và được báo chí hết lời khen ngợi. Nhờ sở hữu làn da trắng sứ cùng vóc dáng thanh mảnh, Hà Hồ trông đẹp tựa “nữ thần” khi diện trên mình bộ váy vừa khiến Huyền My mất điểm trầm trọng tại Miss Grand International 2017.

Trên thực tế nếu so về nhan sắc thì 2 người đẹp này không có sự chênh lệch là mấy nhưng do lỗi chọn trang phục không phù hợp màu da và vóc dáng, lại thêm phần trang điểm già dặn khiến Huyền My bị chìm nghỉm trong dàn người đẹp đến từ các nước.

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 6
Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại vô cùng nổi bật với bộ váy này - Ảnh: Internet

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 7
Hồ Ngọc Hà từng diện mẫu đầm này tham dự sự kiện Én vàng 2016 - Ảnh: Internet

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 8
Trái ngược Huyền My, "Nữ hoàng giải trí" xinh đẹp một cách lạ kỳ khi khoác lên mình bộ váy đuôi cá màu đỏ nổi bật - Ảnh: Internet

Cùng diện chung mẫu váy, Huyền My trông quê mùa bao nhiêu thì Hà Hồ lại sang chảnh bấy nhiêu - Ảnh 9
Làn da trắng sứ là điểm cộng quan trọng nhất, giúp Hồ Ngọc Hà tỏa sáng trong mọi trang phục - Ảnh: Internet  

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