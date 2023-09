Mới đây, Huyền My bị nhiều khán giả chê bai khi diện bộ váy màu đỏ già dặn tham dự Miss Grand International 2017. Đây là một trong những mẫu đầm mới nhất được nhà thiết kế Lý Quí Khánh ưu ái chuẩn bị riêng cho Huyền My, với hy vọng cô nàng sẽ tỏa sáng tại sự kiện Bí mật sắc đẹp.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện ra đây không phải là thiết kế mới mà thực chất là một bộ váy được Lý Quí Khánh biến tấu lại dựa trên mẫu đầm cũ của Hồ Ngọc Hà.

Điểm khác nhau duy nhất ở hai bộ váy đó là phần đuôi đã được cắt ngắn đi một đoạn, còn màu sắc và kiểu dáng thì hoàn toàn giống hệt nhau.

Trước đó, tại sự kiện chung kết Én vàng 2016, Hồ Ngọc Hà từng diện mẫu đầm đuôi cá này và được báo chí hết lời khen ngợi. Nhờ sở hữu làn da trắng sứ cùng vóc dáng thanh mảnh, Hà Hồ trông đẹp tựa “nữ thần” khi diện trên mình bộ váy vừa khiến Huyền My mất điểm trầm trọng tại Miss Grand International 2017.

Trên thực tế nếu so về nhan sắc thì 2 người đẹp này không có sự chênh lệch là mấy nhưng do lỗi chọn trang phục không phù hợp màu da và vóc dáng, lại thêm phần trang điểm già dặn khiến Huyền My bị chìm nghỉm trong dàn người đẹp đến từ các nước.