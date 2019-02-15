Con trai ruột Hoài Linh về Việt Nam đoàn tụ gia đình sau 9 năm xa quê

Trở về quê nhà sau gần 10 năm sinh sống và học tập tại nước ngoài, Thành Vinh - con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh vô cùng xúc động.
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Trên trang cá nhân, Võ Lê Thành Vinh - con trai ruột danh hài Hoài Linh vừa đăng tải loạt hình ảnh về thăm quê sau nhiều năm định cư tại nước ngoài. Anh viết đầy cảm xúc: "Xa nhà 9 năm rồi. Ngày giỗ ông bà, Valentine này có gia đình thì niềm vui sẽ luôn bên ta. Cảm ơn vì đã cho con được như ngày hôm nay".
Là nghệ sĩ nổi tiếng và quyền lực nhất nhì làng giải trí Việt, nhưng Hoài Linh lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Mãi đến thời gian gần đây, nam nghệ sĩ mới tiết lộ về con trai ruột của mình với công chúng. Vào dịp Thành Vinh tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Hoài Linh mới công khai ảnh con trai trên trang cá nhân một cách đầy tự hào: "Cám ơn con, món quà sinh nhật thật ý nghĩa con dành tặng bố".
Được biết, Thành Vinh có đam mê về máy bay từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã được bố cho sang Mỹ học tập, theo đuổi đam mê. Đến năm 2017, chàng trai sinh năm 1990 được một hãng hàng không lớn ở Mỹ nhận làm kỹ sư. Chính vì điều này, Thành Vinh đã quyết định bảo lưu kết quả học tập và mới tốt nghiệp năm 2018.
Vào trang cá nhân của con trai ruột Hoài Linh, có thể thấy cuộc sống của anh ở Mỹ khá thoải mái. Ngoài công việc chính là kỹ sư, Thành Vinh còn có niềm đam mê nhiếp ảnh. Thời gian rảnh, chàng trai trẻ thường đi du lịch nhiều nơi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, thiên nhiên.