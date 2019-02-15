Con trai ruột Hoài Linh về Việt Nam đoàn tụ gia đình sau 9 năm xa quê

Trên trang cá nhân, Võ Lê Thành Vinh - con trai ruột danh hài Hoài Linh vừa đăng tải loạt hình ảnh về thăm quê sau nhiều năm định cư tại nước ngoài. Anh viết đầy cảm xúc: "Xa nhà 9 năm rồi. Ngày giỗ ông bà, Valentine này có gia đình thì niềm vui sẽ luôn bên ta. Cảm ơn vì đã cho con được như ngày hôm nay".

Thành Vinh khoe ảnh chụp chung với ba trong ngày về thăm quê - Ảnh: FBNV

Lần này, Thành Vinh được gặp gỡ và đoàn tụ với họ hàng tại Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên với chàng kỹ sư trẻ sau nhiều năm sống tại nước ngoài - Ảnh: FBNV

Là nghệ sĩ nổi tiếng và quyền lực nhất nhì làng giải trí Việt, nhưng Hoài Linh lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Mãi đến thời gian gần đây, nam nghệ sĩ mới tiết lộ về con trai ruột của mình với công chúng. Vào dịp Thành Vinh tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Hoài Linh mới công khai ảnh con trai trên trang cá nhân một cách đầy tự hào: "Cám ơn con, món quà sinh nhật thật ý nghĩa con dành tặng bố".