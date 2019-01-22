Đến nhà thờ Tổ 100 tỷ thăm con trai dịp cận Tết, bố mẹ Hoài Linh được khen ngợi hết lời

Hậu trường 22/01/2019 16:09

Hình ảnh gia đình nghệ sĩ Hoài Linh tụ họp vui vẻ tại nhà thờ Tổ những ngày giáp Tết nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, Dương Triệu Vũ - em trai Hoài Linh bất ngờ đăng tải hình ảnh gia đình ấm áp những ngày giáp Tết trên trang Facebook cá nhân. Theo chia sẻ, bố mẹ cùng hai chị gái của nam ca sĩ vừa trở về từ Mỹ và đến thăm nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh ở quận 9, TP.HCM.

Dương Triệu Vũ hào hứng: “Hôm nay ở trên nhà thờ Tổ cùng bố mẹ. Hôm nay đông đủ quá. Bố mẹ, chị hai, chị ba, anh tư...".

Đến nhà thờ Tổ 100 tỷ thăm con trai dịp cận Tết, bố mẹ Hoài Linh được khen ngợi hết lời - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ khoe ảnh bên bố mẹ và anh chị - Ảnh: FBNV
Đến nhà thờ Tổ 100 tỷ thăm con trai dịp cận Tết, bố mẹ Hoài Linh được khen ngợi hết lời - Ảnh 2
Được biết, bố mẹ Hoài Linh vừa trở về từ Mỹ và đến nhà thờ Tổ 100 tỷ để thăm con trai - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nam ca sĩ thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận từ người hâm mộ. Nhiều dân mạng hết lời khen ngợi bố mẹ Hoài Linh vì đã ngoài 80 tuổi nhưng ông bà vẫn rất khỏe mạnh, trẻ trung. Đặc biệt, dù các con thành đạt, nổi tiếng nhưng bố mẹ Hoài Linh ăn mặc vô cùng bình dị, nhận được sự cảm mến của nhiều người.

Ngoài ra dưới bài viết, cư dân mạng cũng gửi lời chúc hạnh phúc, sức khỏe đến gia đình nam nghệ sĩ.

Đến nhà thờ Tổ 100 tỷ thăm con trai dịp cận Tết, bố mẹ Hoài Linh được khen ngợi hết lời - Ảnh 3

Đến nhà thờ Tổ 100 tỷ thăm con trai dịp cận Tết, bố mẹ Hoài Linh được khen ngợi hết lời - Ảnh 4
Dân mạng gửi lời chúc đến gia đình nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Một người hâm mộ viết: "Kính chúc đại gia đình danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ luôn vui vẻ đoàn viên hạnh phúc!!! Kính chúc 2 bác sức khỏe an nhiên sống vui bên con cháu và đại gia đình an khang thịnh vượng nhé!!! Rất hâm mộ danh hài Hoài Linh cả về tài năng và nhân cách sống!!!.

"Cầu mong cho anh và gia đình luôn mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé", tài khoản T.A bày tỏ.

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Từ khóa:   Hoài Linh bố mẹ Hoài Linh Dương Triệu Vũ

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