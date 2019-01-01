Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh

Hậu trường 01/01/2019 07:45

Tuy có thân hình đúng chất "nhà quê" nhưng Hoài Linh lại sở hữu cặp chân thon dài trắng nõn ăn đứt nhiều cô gái.

Gia nhập showbiz đã nhiều năm nhưng Hoài Linh chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Tài năng của anh được để thể hiện qua sự duyên dáng, khéo léo trong các vai diễn để đời trên sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ. Sự đáng yêu của bậc thầy làng hài Việt khiến bất cứ ai cũng phải dành sự tôn trọng và kính nể đôi phần.

Ngoài khả năng diễn xuất nhập tâm thì Hoài Linh cũng được xem là nhân vật giả gái thành công nhất trong làng giải trí. Gần hai mươi năm làm nghề, ông sở hữu không dưới vài chục tiểu phẩm hóa mỹ nữ cực chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một trong những yếu tố giúp Hoài Linh giả gái thành công đó chính là nhờ đôi chân thon dài và trắng nõn. Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ vô cùng bất ngờ khi biết ưu điểm này của nam danh hài. Tuy tuổi đã nhiều nhưng mỗi lần Hoài Linh kéo quần lên cao vẫn khiến nhiều mỹ nhân trẻ trung bên cạnh phải ghen tỵ.

Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 1
Hoài Linh sở hữu cặp chân dài và trắng nõn không thua bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz - Ảnh: Internet
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 2
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 3
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 4
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nhân vật nào trong showbiz giả gái qua trình Hoài Linh - Ảnh: Internet
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 5
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 6
Hoài Linh khoe đôi chân thẳng tắp và trắng hơn cả Việt Hương - Ảnh: Internet
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 7
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 8
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 9
Không chỉ có chân đẹp, Hoài Linh còn có vóc dáng đẫy đà vòng nào ra vòng đó - Ảnh: Internet
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 10
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 11
Nam danh hài khoe vẻ quyến rũ trong bộ đầm gợi cảm hết nấc - Ảnh: Internet
Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh - Ảnh 12
Dù là đàn ông nhưng vóc dáng của Hoài Linh, đặc biệt là đôi chân khiến bao phụ nữ ao ước - Ảnh: Internet

Hoài Linh được khán giả yêu mến thông qua những vai diễn chân chất như chính con người  anh. Mỗi khi giả gái, nam nghệ sĩ đều khiến mọi người cười lăn với khả năng nhại giọng và bước đi uyển chuyển đầy sức lôi cuốn.

Tuy nhiên, ít ai biết từ nhỏ Hoài Linh đã được theo học môn nghệ thuật múa nhưng không có cơ duyên với nghề này. Dù gắn bó với làng hài nhưng Hoài Linh vẫn có khả năng múa rất điêu luyện. Đó cũng là lý do anh sở hữu đôi chân thon dài mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. 

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Từ khóa:   Hoài Linh sao Việt Hoài Linh giả gái

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