Choáng với đôi chân thon dài trắng nõn nhiều mỹ nhân ao ước của Hoài Linh

Tuy có thân hình đúng chất "nhà quê" nhưng Hoài Linh lại sở hữu cặp chân thon dài trắng nõn ăn đứt nhiều cô gái.
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Gia nhập showbiz đã nhiều năm nhưng Hoài Linh chưa bao giờ là cái tên gây nhàm chán với công chúng. Tài năng của anh được để thể hiện qua sự duyên dáng, khéo léo trong các vai diễn để đời trên sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ. Sự đáng yêu của bậc thầy làng hài Việt khiến bất cứ ai cũng phải dành sự tôn trọng và kính nể đôi phần.
Ngoài khả năng diễn xuất nhập tâm thì Hoài Linh cũng được xem là nhân vật giả gái thành công nhất trong làng giải trí. Gần hai mươi năm làm nghề, ông sở hữu không dưới vài chục tiểu phẩm hóa mỹ nữ cực chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một trong những yếu tố giúp Hoài Linh giả gái thành công đó chính là nhờ đôi chân thon dài và trắng nõn. Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ vô cùng bất ngờ khi biết ưu điểm này của nam danh hài. Tuy tuổi đã nhiều nhưng mỗi lần Hoài Linh kéo quần lên cao vẫn khiến nhiều mỹ nhân trẻ trung bên cạnh phải ghen tỵ.
Hoài Linh được khán giả yêu mến thông qua những vai diễn chân chất như chính con người anh. Mỗi khi giả gái, nam nghệ sĩ đều khiến mọi người cười lăn với khả năng nhại giọng và bước đi uyển chuyển đầy sức lôi cuốn.
Tuy nhiên, ít ai biết từ nhỏ Hoài Linh đã được theo học môn nghệ thuật múa nhưng không có cơ duyên với nghề này. Dù gắn bó với làng hài nhưng Hoài Linh vẫn có khả năng múa rất điêu luyện. Đó cũng là lý do anh sở hữu đôi chân thon dài mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được.