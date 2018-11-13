Ứa nước mắt khi thấy nơi ở của Hoài Linh sau khi vét sạch túi xây nhà thờ 100 tỷ

Sẵn sàng chi hàng trăm tỷ xây nhà thờ Tổ nhưng Hoài Linh lại ở một nơi chật hẹp và quá giản dị khiến không ít người bất ngờ.
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Gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng Hoài Linh vẫn luôn gắn bó với hình ảnh chân chất, "quê mùa" dù sở hữu trong tay gia sản hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ giản dị trên sân khấu, ngoài đời Hoài Linh cũng ăn mặc rất đơn sơ với những bộ quần áo hết sức bình dân. Thi thoảng, nhiều người còn bắt gặp nam nghệ sĩ ăn vội chiếc bánh mì nguội hay đi dép lào đến trường quay.
Dù vậy, Hoài Linh lại luôn làm việc nghiêm túc và chăm chỉ kiếm tiền hơn bất cứ ai. Nhiều người thắc mắc vì sao Hoài Linh không chịu mua sắm cho bản thân mà lại chi hơn 100 tỷ đồng để xây nhà thờ Tổ vào năm 2014. Tuy nhiên, bản thân anh lại thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn hạnh phúc với những việc đang làm.
Sau khi xây dựng nhà thờ, hằng năm Hoài Linh cũng phải chi nhiều khoản tiền để tu bổ và làm lễ cúng Tổ nghề vô cùng tốn kém. Đó là lý do cho đến thời điểm này nam nghệ sĩ vẫn sống ở một căn nhà khá hẹp với các vật dụng bình dân vô cùng. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ khi thấy Hoài Linh ăn uống rất đơn giản, có khi chỉ ăn tạm mì tôm cho qua bữa.
Phòng ngủ của anh cũng rất nhỏ chỉ đủ chỗ nằm và treo một số vật dụng cần thiết. Có lẽ, showbiz hiếm có người nghệ sĩ nào lại ngược đãi bản thân mình đến mức như Hoài Linh. Kiếm được bao nhiêu tiền, anh đều đổ hết vào từ thiện và sửa sang nhà thờ Tổ nghiệp khiến ai nghe đến cũng ứa nước mắt.