Ứa nước mắt khi thấy nơi ở của Hoài Linh sau khi vét sạch túi xây nhà thờ 100 tỷ

Gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng Hoài Linh vẫn luôn gắn bó với hình ảnh chân chất, "quê mùa" dù sở hữu trong tay gia sản hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ giản dị trên sân khấu, ngoài đời Hoài Linh cũng ăn mặc rất đơn sơ với những bộ quần áo hết sức bình dân. Thi thoảng, nhiều người còn bắt gặp nam nghệ sĩ ăn vội chiếc bánh mì nguội hay đi dép lào đến trường quay.

Dù vậy, Hoài Linh lại luôn làm việc nghiêm túc và chăm chỉ kiếm tiền hơn bất cứ ai. Nhiều người thắc mắc vì sao Hoài Linh không chịu mua sắm cho bản thân mà lại chi hơn 100 tỷ đồng để xây nhà thờ Tổ vào năm 2014. Tuy nhiên, bản thân anh lại thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và luôn hạnh phúc với những việc đang làm.