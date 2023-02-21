Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình'

Hậu trường 21/02/2023 20:34

Trong video mới được Hòa Minzy đăng tải lên MXH, con trai nữ ca sĩ là bé Bo đã khiến khán giả phải "tan chảy" bởi hành động siêu ngọt ngào dành cho mẹ của mình.

Cách đây không lâu, Hoà Minzy cho biết cô đã lấy lại được tài khoản Facebook cá nhân sau một năm bị "đóng băng". Nữ ca sĩ không giấu khỏi sự hạnh phúc và chia sẻ: "Bé Hoà quay trở lại rồi đây! Sáng mai cả nhà thức giấc nhớ tương tác chào đón bé nha".

Tối 20/2, nữ ca sĩ Hoà Minzy vừa đăng tải đoạn video với bé Bo - con trai đầu lòng. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bình yên nằm bên cạnh quý tử.

Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình' - Ảnh 1

Đáng chú ý, bé Bo còn có hàng loạt những hành động cực tình cảm với mẹ. Nhóc tỳ nhẹ nhàng vuốt má và liên tục thơm Hoà Minzy. Khoảnh khắc ngọt ngào này của mẹ con nữ ca sĩ 9x khiến khán giả thích thú. Mới 3 tuổi nhưng bé Bo đã sống cực tình cảm và biết quan tâm tới mẹ. Hòa Minzy chia sẻ: "Nhân ngày trở lại sau 1 năm vắng bóng, tặng cả nhà 1 clip thật ấm áp. Con chúc cả nhà ngủ ngon nha ạ".

Sự ngọt ngào của Hòa Minzy khi ở bên cạnh con trai đã khiến dân tình "tan chảy" và không ngừng xuýt xoa: "Ôi con trai yêu quá. Thương mẹ nhiều thật nhiều nhé", "Trời ơi. Xin vía em bé ngọt ngào, ấm áp như Bo ạ mê quá trời", "Chỉ có thể là Bo, chàng trai ấm áp, tình cảm, yêu thương mẹ vô bờ".

Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình' - Ảnh 2

Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình' - Ảnh 3

Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình' - Ảnh 4

Bé Bo là "trái ngọt" của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia. Sau khi đường ai nấy đi, nữ ca sĩ đang nuôi và chăm sóc nhóc tỳ. Giọng ca gốc Bắc Ninh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tình cũ để cùng nhau chăm sóc con chung.

Hòa Minzy vẫn luôn tất bật với nhiều dự án, kế hoạch công việc khác nhau song song kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên dù bận rộn ra sao, người đẹp vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc, quan tâm con trai. Sự chăm chỉ, nỗ lực của nữ ca sĩ khi làm mẹ đơn thân khiến nhiều người vừa xót xa, vừa nể phục.

Hậu tin đồn khó khăn tài chính phải bán nhà nuôi con, Hòa Minzy tiết lộ tình trạng sức khỏe gây lo lắng

Hậu tin đồn khó khăn tài chính phải bán nhà nuôi con, Hòa Minzy tiết lộ tình trạng sức khỏe gây lo lắng

Người đẹp Bắc Ninh thừa nhận bản thân đang cảm thấy phiền muộn trước tình trạng này bởi sắp tới cô vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy ca sĩ Hòa Minzy con trai Hòa Minzy bé Bo con trai Hòa Minzy

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang