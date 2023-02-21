Con trai Hòa Minzy ngọt ngào dỗ dành mẹ, ra dáng 'người đàn ông của gia đình'

Trong video mới được Hòa Minzy đăng tải lên MXH, con trai nữ ca sĩ là bé Bo đã khiến khán giả phải "tan chảy" bởi hành động siêu ngọt ngào dành cho mẹ của mình.

Cách đây không lâu, Hoà Minzy cho biết cô đã lấy lại được tài khoản Facebook cá nhân sau một năm bị "đóng băng". Nữ ca sĩ không giấu khỏi sự hạnh phúc và chia sẻ: "Bé Hoà quay trở lại rồi đây! Sáng mai cả nhà thức giấc nhớ tương tác chào đón bé nha". Tối 20/2, nữ ca sĩ Hoà Minzy vừa đăng tải đoạn video với bé Bo - con trai đầu lòng. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bình yên nằm bên cạnh quý tử.

Đáng chú ý, bé Bo còn có hàng loạt những hành động cực tình cảm với mẹ. Nhóc tỳ nhẹ nhàng vuốt má và liên tục thơm Hoà Minzy. Khoảnh khắc ngọt ngào này của mẹ con nữ ca sĩ 9x khiến khán giả thích thú. Mới 3 tuổi nhưng bé Bo đã sống cực tình cảm và biết quan tâm tới mẹ. Hòa Minzy chia sẻ: "Nhân ngày trở lại sau 1 năm vắng bóng, tặng cả nhà 1 clip thật ấm áp. Con chúc cả nhà ngủ ngon nha ạ".

Sự ngọt ngào của Hòa Minzy khi ở bên cạnh con trai đã khiến dân tình "tan chảy" và không ngừng xuýt xoa: "Ôi con trai yêu quá. Thương mẹ nhiều thật nhiều nhé", "Trời ơi. Xin vía em bé ngọt ngào, ấm áp như Bo ạ mê quá trời", "Chỉ có thể là Bo, chàng trai ấm áp, tình cảm, yêu thương mẹ vô bờ". Bé Bo là "trái ngọt" của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia. Sau khi đường ai nấy đi, nữ ca sĩ đang nuôi và chăm sóc nhóc tỳ. Giọng ca gốc Bắc Ninh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tình cũ để cùng nhau chăm sóc con chung. Hòa Minzy vẫn luôn tất bật với nhiều dự án, kế hoạch công việc khác nhau song song kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên dù bận rộn ra sao, người đẹp vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc, quan tâm con trai. Sự chăm chỉ, nỗ lực của nữ ca sĩ khi làm mẹ đơn thân khiến nhiều người vừa xót xa, vừa nể phục.

Hậu tin đồn khó khăn tài chính phải bán nhà nuôi con, Hòa Minzy tiết lộ tình trạng sức khỏe gây lo lắng Người đẹp Bắc Ninh thừa nhận bản thân đang cảm thấy phiền muộn trước tình trạng này bởi sắp tới cô vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-hoa-minzy-ngot-ngao-do-danh-me-ra-dang-nguoi-an-ong-cua-gia-inh-558349.html