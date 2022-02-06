Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19

Hậu trường 06/02/2022 22:25

Rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, cậu bé bụ bẫm năm xưa là con trai chung của Cát Phượng và Thái Hòa khiến netizen ngỡ ngàng vì vóc dáng cao lớn của độ tuổi 19 hiện tại.

Bom được biết đến là con trai chung của Cát Phượng và Thái Hòa. Cả 2 kết hôn và chia tay khi con trai mới hơn 2 tuổi. Mùng 6 Tết, Cát Phượng hân hoan khoe niềm vui "được ôm trai trẻ và được trai trẻ ôm". Hóa ra chàng trai trẻ đầu năm mà nghệ sĩ hài Cát Phượng khoe chính là con trai mình.

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 1

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 2

Cát Phượng khoe đầu năm "được ôm trai trẻ" và "được trai trẻ ôm" 

Dưới phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi thấy vẻ ngoài cao lớn của Bom. Hiện tại, Bom đã ở ngưỡng tuổi 19, sở hữu vẻ ngoài cao lớn, phong thái đĩnh đạc khiến ai nấy đều không khỏi trầm trồ.

Trò chuyện với mọi người, Cát Phượng hài hước: "Rồi trai trẻ Bom cũng phải có bồ, rồi có vợ, rồi có con... Rồi cũng bỏ mẹ mà đi thôi". Ngày còn nhỏ, con trai Cát Phượng - Thái Hoà đã gây ấn tượng bởi gương mặt bụ bẫm, được nhận xét giống hệt bố từ mắt, môi đến cách tạo dáng. Hiện tại, quý tử nhà Cát Phượng đã 19 tuổi, cao 1m74, vóc dáng cao lớn hơn nhiều so với mẹ.

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 3

Hiện tại, con trai Cát Phượng đã 19 tuổi và gây ngỡ ngàng với vóc dáng cao lớn

Theo lời Cát Phượng, con trai cô hiện tại đã lớn khôn, có nhiều thay đổi tâm sinh lý. Trước đây, Cát Phượng cứ thương nhớ là có thể tự ý hôn má con thỏa thích. Tuy nhiên, hiện tại Bom thể hiện rõ sự không thích và muốn mẹ báo trước để chuẩn bị tâm lý. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng Cát Phượng rất thấu hiểu tâm lý tự nhiên đó và tôn trọng con.

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 4

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 5

Bom là con chung của Cát Phượng - Thái Hòa, từng là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu, giống hệt ba

Theo Cát Phượng, cô dạy con sớm độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Bom cũng tỏ ra hiểu chuyện và ngoan ngoãn khi những ngày mẹ vắng nhà cũng luôn tự chủ động với thời gian và việc học. Khác với những bậc phụ huynh khác, nữ diễn viên không yêu cầu con học giỏi, đạt thành tích cao ở trường. Cô chỉ mong con sống tốt, luôn biết phấn đấu và theo đuổi những mục tiêu của mình. Ngoài sự thay đổi về ngoại hình và tâm sinh lý, vợ cũ Thái Hòa cho biết quý tử của mình là một chàng trai sống tình cảm. Không chỉ thương yêu, lo lắng cho người thân, Bom còn quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn.

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 6

Con trai Cát Phượng – Thái Hòa hiếm hoi lộ diện, dân mạng choáng vì vóc dáng cao lớn phổng phao ở tuổi 19 - Ảnh 7

Cát Phượng nhận xét trong quá trình trưởng thành, cậu có nhiều thay đổi tâm sinh lý nhưng vẫn rất tự lập và hiểu chuyện

 

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