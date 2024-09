Con gái sao Việt sở hữu chiều cao đáng nể dù còn nhỏ tuổi: Lọ Lem với ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh khó so bì

Lọ Lem đã có chiều cao vượt qua cột mốc 1m70

Tuy sở hữu chiều cao khủng, Lọ Lem vẫn thấp hơn chút xíu so với con gái siêu mẫu Bình Minh. An Nhiên năm nay tròn 15 tuổi nhưng đã cao tới 1m75 và nhiều khả năng sẽ còn cao thêm nữa. An Nhiên sở hữu hình thể chuẩn siêu mẫu với vóc dáng mảnh mai, đôi chân và cánh tay dài.

Để có được chiều cao đáng nể này, bên cạnh thừa hưởng gien từ bố mẹ thì An Nhiên còn rất chăm tập thể thao, đặc biệt là bơi lội và cầu lông là những môn phát triển chiều cao rất tốt. Khi mọi người nhắn nhủ vợ chồng siêu mẫu Bình Minh hãy để con gái nối nghiệp người mẫu giống bố, mẹ của An Nhiên tiết lộ cô bé không thích điều này.