Con gái Hà Anh càng lớn càng bụ bẫm khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa ghen tỵ

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa xuýt xoa trầm trồ.

Con gái Hà Anh chào đời vào ngày 26/6 tại một bệnh viện 5 sao với cân nặng là 4,4 kg. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng và đôi môi cong gợi cảm giống hệt bà mẹ nổi tiếng. Nhờ thừa hưởng gen trội từ ông bố Tây nên bé Myla phát triển nhanh hơn so với các em bé Việt Nam. Hai tháng sau khi chào đời, cô bé đã nặng tới 8kg và phải mặc đồ dành cho em bé 6 tháng tuổi.

Hiện tại, con gái Hà Anh đã được 5 tháng tuổi nhưng có cân nặng ngang bằng một em bé khoảng 2 tuổi. Vẻ bụ bẫm của nàng công chúa nhỏ khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ. Mỗi lần siêu mẫu Hà Anh chia sẻ ảnh mới liền nhận về bão like và hàng ngàn bình luận khen ngợi. Được biết, chân dài sinh năm 1982 dù sớm quay trở lại công việc nhưng vẫn cố gắng cho con uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Đó là lý do giúp bé Myla phát triển nhanh và có sức đề kháng rất tốt.

Vẻ bụ bẫm của con gái siêu mẫu Hà Anh đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Cô bé càng lớn càng xinh xắn khiến Hà Anh cứ ngắm mãi không thôi - Ảnh: FBNV

Từ khi sinh ra, con gái Hà Anh đã phải mặc đồ vượt quá số tháng tuổi - Ảnh: FBNV

Hà Anh cho con gái đi bơi từ khi 1 tháng tuổi, không kiêng cữ điều gì nên bé Myla có sức đề kháng tốt - Ảnh: FBNV

Nhìn loạt ảnh này, khó ai tin con gái Hà Anh chỉ mới 5 tháng tuổi - Ảnh: FBNV

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần “Nếu chồng tôi có phản bội tôi thì tôi vẫn sẽ bỏ liền, bỏ ngay! Không nín nhịn tha thứ gì hết!”, là cái kết mà siêu mẫu Hà Anh dành cho chồng Tây nếu anh có người phụ nữ khác.

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