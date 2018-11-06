Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần

Hậu trường 06/11/2018 13:46

“Nếu chồng tôi có phản bội tôi thì tôi vẫn sẽ bỏ liền, bỏ ngay! Không nín nhịn tha thứ gì hết!”, là cái kết mà siêu mẫu Hà Anh dành cho chồng Tây nếu anh có người phụ nữ khác.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh lại tiếp tục gây tranh cãi khi chia sẻ quan niệm về sự chung thủy trong hôn nhân. Dù là trước khi có con hay hiện tại thì cô cũng giữ quan điểm sẽ ly hôn ngay nếu ông xã có “người thứ 3”.

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 1
Hiện tại Hà Anh đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng đẹp trai, giàu có - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Ngày trước tôi từng bộc lộ quan điểm ‘nếu người đàn ông của tôi mà phản bội tôi thì tôi sẽ lập tức bỏ. Không bao giờ có chuyện tha thứ, lần 1, lần 2’.

Xong rồi mọi người bảo tôi ‘Khi nào có con thì sẽ hiểu, sẽ thay đổi suy nghĩ để nín nhịn vì con!’ (Có lẽ thời xưa hoàn cảnh của phụ nữ so với xã hội nó khác!).

Giờ tôi có con rồi nên tôi đã hiểu cảm giác làm mẹ, đã hình dung ra cuộc sống mẹ con tôi nếu thiếu đi vai trò người cha. Và tôi xin khẳng định ‘Nếu chồng tôi có phản bội tôi thì tôi vẫn sẽ bỏ liền, bỏ ngay! Không nín nhịn tha thứ gì hết!’.

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 2
Hà Anh quan niệm, nếu chồng ngoại tình dù chỉ một lần cô cũng sẽ không tha thứ - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, chân dài này còn khẳng định sau khi chia tay cô sẽ tìm và yêu người mới ngay: “Con có cha mỗi ngày ở bên là điều hạnh phúc! Và hạnh phúc hơn cả vì được lớn lên trong tình yêu thương của cả ba mẹ, cả hai người yêu nhau.

Nhưng nếu nó lớn lên trong sự lạnh lùng, nỗi đau do lòng tin bị đổ vỡ, trong ngờ vực và nỗi sợ hàng ngày, thì thà rằng không để hình ảnh cha mẹ tuy riêng biệt nhưng nó còn trọn vẹn.

Còn tôi, sẽ cởi mở để yêu người khác liền! Phụ nữ cần hạnh phúc chứ sao không!

Chốt lại vẫn là phụ nữ nên nghĩ cho mình và sống cho mình nữa! Phải có công ăn việc làm, phải khỏe mạnh, phải xinh đẹp! Có thế, mới làm chủ được hạnh phúc của mình, của con mình!”.

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 3
Dù bận rộn với công việc và con nhỏ nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian để 'hâm nóng' tình cảm vợ chồng - Ảnh: FBNV

Hà Anh nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và có lối sống Tây khá thoáng. Sau sinh nàng siêu mẫu không kiêng cữ như đa số phụ nữ Việt mà thoải mái diện bikini đi bơi cùng chồng con. Đặc biệt, con gái mới sinh chưa bao lâu cũng được mẹ Hà Anh đưa đi du lịch nhiều nơi.

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 4
Vóc dáng thon gọn, nuột nà của mẹ một con khiến nhiều chị em phải xuýt xoa - Ảnh: FBNV

Dù vậy, nữ siêu mẫu vẫn biết cách “giữ lửa” cho cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng tươi mới và ngọt ngào. Ngoài việc làm đẹp để trở nên thật cuốn hút trong mắt bạn đời, Hà Anh còn biết nữ công gia chánh. Cô quan niệm, một phụ nữ hiện đại phải biết thông thạo những việc này.

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 5

Hà Anh quyết ly hôn và tìm người mới ngay nếu chồng Tây mắc phải sai lầm này dù chỉ 1 lần - Ảnh 6
Dưới bài viết, rất nhiều ý kiến được đưa ra xoay quanh vấn đề này - Ảnh: FBNV
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