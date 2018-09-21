Cười ‘bể bụng’ khi Hà Anh kể chuyện ông xã muốn được chăm sóc như con gái mới sinh

Những chia sẻ mới đây của siêu mẫu Hà Anh về chồng Tây khiến công chúng vừa thích thú vừa ghen tỵ với cuộc sống viên mãn của hai vợ chồng.

Sau khi kết hôn, Hà Anh khiến nhiều chị em không khỏi ghen tỵ khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc mặn nồng bên ông xã. Đặc biệt trong suốt quá trình mang thai đến khi hạ sinh con gái đầu lòng, chồng Tây luôn túc trực chăm sóc hai mẹ con vô cùng chu đáo. Dù kém vợ 2 tuổi nhưng ông xã Hà Anh luôn chứng tỏ mình là người đàn ông chững chạc, biết chăm lo cho gia đình. Mới đây, chân dài này khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ câu chuyện chồng ngoại quốc nũng nịu muốn muốn bé lại vì thích được vợ chăm sóc.

Ông xã Hà Anh luôn thể hiện mình là người chững chạc, chăm sóc vợ con chu đáo - Ảnh: FBNV Siêu mẫu có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên chồng con - Ảnh: FBNV Hà Anh viết: “Giá như anh có thể xuống đấy nằm như nó! Chàng ta ao ước khi ngắm nhìn đứa bé con tí hin nằm ngủ ngon lành ấm áp trong bộ đồ liền Onesie màu xanh ở tấm thảm ngủ của nó. Nàng bật cười khi hình dung ra phiên bản tí xíu của ông chồng râu ria nằm cạnh đứa con bé bỏng của cả hai ‘Rồi em phải lau đít thay tã cho cả anh ấy à?!’ Nàng hỏi.

Đúng thế, chàng nũng nịu dụi dụi đầu vào người vợ. Nàng ôm lấy đầu chồng hôn lên cả hai mắt lần lượt. ‘Làm trẻ con thật sướng, chỉ phải ăn, ngủ, ị; chẳng phải lo đi làm, suy nghĩ gì!’ Chàng thốt lên, rồi nằm xoài tấm thân to đùng lên quả bông và lim dim nhắm mắt. ‘Baby 1 và baby 2 của tôi!’ Nàng mỉm cười thở dài. Vậy là có mỗi nàng là người lớn". Kèm theo dòng trạng thái, Hà Anh đăng tải bức ảnh con gái nhỏ đang ngủ ngon bên bố. Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của gia đình siêu mẫu. Sau khi có con, ông xã Hà Anh thường xuyên thức đêm chăm con phụ vợ - Ảnh: FBNV Khoảnh khắc đáng yêu của chồng và con gái siêu mẫu Hà Anh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-be-bung-khi-ha-anh-ke-chuyen-ong-xa-muon-duoc-cham-soc-nhu-con-gai-moi-sinh-297930.html