Phụ nữ đừng dại tin vào câu ‘em cứ nghỉ việc ở nhà anh nuôi’ kẻo khổ cả đời

Dưới đây là những mất mát, thiệt thòi người vợ toàn thời gian nào cũng phải gánh chịu.

Phụ nữ đừng dại nghỉ việc ở nhà trông con, chăm sóc gia đình sau khi kết hôn bởi lúc ấy bạn đã tự biến mình thành kẻ ăn bám. Một khi đã đánh mất quyền được tôn trọng bạn sẽ mất luôn sự bình đẳng, công bằng trong hôn nhân.

Cùng là phụ nữ với nhau, đã từng làm dâu, làm vợ nhưng chẳng mẹ chồng nào thích việc con dâu ở nhà trông con còn con trai mình phải quần quật kiếm tiền bên ngoài. Vì thương và xót con mình nên mẹ chồng sẽ thấy con dâu thật sung sướng, an nhàn trong khi thực tế ở nhà phụ nữ phải làm vô số công việc không tên.

Từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp cho đến chăm sóc con cái khiến người vợ chẳng còn chút thời gian nào cho mình. Áp lực, mệt mỏi đến nhường nào nhưng nàng dâu lại không bao giờ có được sự ghi nhận của mẹ chồng, càng không được mẹ chồng thương yêu, trân trọng. Thử hỏi, biết bao hi sinh thầm lặng của bạn liệu có đáng không.

Trước khi dại dột nghe lời chồng ở nhà trông con chị em hãy nhớ đến khoảnh khắc nhận lấy đồng lương mình tự kiếm được - Ảnh minh họa: Internet

2. Bị chồng xem thường

Lúc hạnh phúc ấm êm đàn ông có thể ngọt nhạt thề non hẹn biển, rót vào tai những lời đường mật “em ở nhà trông con, chăm sóc gia đình nhé, anh dư sức lo cho em cuộc sống đủ đầy”. Thế nhưng, khi ra đường nhìn thấy những cô nàng thơm tho, xinh đẹp đàn ông nào cũng ngầm so sánh với vợ mình.

Suốt ngày loanh quanh nơi góc bếp, người đầy mùi dầu mỡ, bỉm sữa thì hỏi sao vợ có thể tươi mới như những cô nàng độc thân. Ấy vậy mà, đàn ông không chỉ không thấu hiểu mà còn tỏ thái độ chê bai, khinh khi thậm chí xem thường vì vợ vô dụng, xuống cấp.

Đáng ra, bạn hoàn toàn có thể tự tiêu tiền mình kiếm được mà không phải ngửa tay xin tiền chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đánh mất cuộc đời của chính mình

Đánh đổi cả cuộc đời của mình, âm thầm hi sinh vì chồng vì con nhưng lại không được ghi nhận, không được xem trọng. Người vợ chấp nhận lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc để chồng có thể an tâm làm việc, tạo dựng cơ ngơi nhưng đến khi công thành danh toại đàn ông chẳng bao giờ nhắc nhớ đến tâm huyết của bạn đời.

Ở nhà ăm bám chồng, phụ nữ không chỉ mất đi sự tự chủ, độc lập mà còn đánh mất cả cuộc đời mình. Đáng ra, bạn hoàn toàn có thể tự tiêu tiền mình kiếm được mà không phải ngửa tay xin tiền chồng. Bạn có thể có chỗ đứng trong sự nghiệp, có thành công cho riêng mình và có thể sống thảnh thơi nếu hôn nhân có thất bại chăng nữa.

Thế nên, phụ nữ dù khôn hay dại cũng đừng bao giờ tin vào câu ‘em cứ nghỉ việc ở nhà anh nuôi’ kẻo khổ cả đời.