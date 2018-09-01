Hà Anh khiến hàng triệu bà mẹ rơi nước mắt khi chia sẻ hành trình sinh con gái nặng 4,4kg

Hậu trường 01/09/2018 15:35

Những chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh về hành trình sinh mổ con gái nặng 4,4kg khiến nhiều chị em xúc động như thấy hình ảnh của chính mình.

Sau hơn 2 tháng hạ sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Hà Anh lần đầu nói về hành trình sinh con của mình. Được biết, vì thai quá lớn, nặng đến 4,4kg nên cô được bác sĩ khuyên sinh mổ. Trước đó, Hà Anh cũng được các bác sĩ theo dõi và dự sinh bằng phương pháp tự nhiên nhưng không thành công.

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Hà Anh chia sẻ hành trình đón con gái đầu lòng nặng 4,4kg chào đời - Ảnh: FBNV

Hà Anh viết: "Dễ có đến 5,6 người trong phòng. Ai nấy đều vui vẻ, nhỏ nhẹ, bình tĩnh làm tôi cũng bình tĩnh. Mọi người giải thích quá trình giờ tôi sẽ được gây tê, hỏi tôi có lạnh không để chuẩn bị máy sưởi cho tôi.

Sau đó họ làm thủ tục gây tê, cho tôi nằm nghiêng một bên và bắt đầu dùng bông sát trùng lau vào một điểm trên cột sống dưới lưng.

Tôi giật mình thót lưng lại, cảm giác sợ khi mường tượng ra mũi tiêm sẽ chọc vào lưng mình. Bác sỹ Tuyết đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi vỗ nhè nhẹ an ủi ‘Cố lên, mẹ Hà Anh giỏi lắm, làm tốt lắm’.

Và trái với sự lo sợ của tôi, mũi đâm hoàn toàn nhẹ nhàng, chỉ nhói nhẹ chứ hoàn toàn không đau. Chỉ liền vài giây sau tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác tê hai chân khi hai chân bắt đầu nặng và không còn nhiều cảm giác. Vì biết trước quá trình sẽ xảy ra như vậy nên tôi hết sức bình tĩnh. Các y tá kéo màn che từ cổ tôi trở xuống để bắt đầu thực hiện mổ.

Chồng tôi được đưa vào phòng. Anh đứng ngay bên tôi nắm chặt bàn tay tôi và động viên tôi. Lúc này thì tôi không còn bất kể cảm giác gì bên dưới nên chẳng thấy đau, chỉ tập trung vào chồng tôi ở bên. Chỉ mấy phút sau, bác sỹ nói với chúng tôi có thể chuẩn bị điện thoại để quay và chụp em bé đang được lôi ra. Ngạc nhiên vì mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi nói với chồng "Anh đừng nhìn" vì lo rằng chồng nhìn thấy máu me sẽ sợ!

Chồng tôi vẫn đứng lên quay lại toàn bộ quá trình diễn ra trong vài phút, vừa trực tiếp tường thuật về những gì anh nhìn thấy 'Đầu con đã ra rồi; người con đã ra, tay chân con đã ra... chao ôi con thật xinh đẹp!'

Tôi vừa thắc mắc ‘Sao chưa nghe tiếng con khóc’ thì bé Myla đã oe oe cất những tiếng khóc đầu đời. Người ta đưa con qua kế bên lau người, cân. Chồng đi theo, vừa nhìn con vừa quay lại ‘báo cáo’ với vợ. Con 4,4kg - chao ôi con bé thật nặng cân chứ!”.

Hà Anh khiến hàng triệu bà mẹ rơi nước mắt khi chia sẻ hành trình sinh con gái nặng 4,4kg - Ảnh 2
Hà Anh hạnh phúc khi suốt quá trình sinh con, chồng Tây luôn bên cạnh và động viên - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Hà Anh hạnh phúc chia sẻ về lần đầu tiên gặp con gái. Cô được nắm tay, chạm vào con, cho con bú... Đây là những cảm xúc thiêng liêng mà bà mẹ trẻ không thể quên: “Sau khi được lau sạch, tôi được đưa qua phòng hồi phục, mọi người mang bé qua trao cho tôi. Myla bé bỏng đã ở đây, nằm yên vị trên ngực mẹ, lắng nghe nhịp đập tim của mẹ.

Nhịp đập tim hai mẹ con áp vào nhau, quyện làm một. Bác sỹ đặt miệng con vào đầu ti mẹ để con mút những giọt sữa non ban đầu. Myla ngoan ngoãn nút đều đặn, chẳng biết có được gì không, hai mắt nhắm nghiền. Hai vợ chồng tôi nắm tay nhau, vuốt ve con, mẹ và em gái tôi lần lượt vào ngắm mẹ con tôi. Y tá tới giải thích sẽ truyền thuốc giảm đau cho tôi liền kề để thuốc tê vừa hết tác dụng, tôi đã sẽ được giảm bớt đau. Sau khi nằm phòng hồi phục để được theo dõi, tôi được đưa lên phòng tổng thống để nghỉ. Con vẫn nằm kề tôi và không rời từ lúc đó! Chồng tôi cũng kế bên mẹ con tôi không rời...”.

Những chia sẻ của Hà Anh nhận được rất nhiều sự đồng cảm của chị em. Vì với riêng Hà Anh và hàng triệu bà mẹ trên thế giới thì đây chính là thời khắc thiêng liêng nhất rất đáng để lưu giữ.

Hà Anh khiến hàng triệu bà mẹ rơi nước mắt khi chia sẻ hành trình sinh con gái nặng 4,4kg - Ảnh 3
Cận cảnh nét đáng yêu của con gái Hà Anh khi vừa chào đời - Ảnh: FBNV

 

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