Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ

Hậu trường 26/06/2023 10:16

Mới đây, trên Facebook cá nhân, bảo mẫu của con gái Mai Phương đăng tải khoảnh khắc hậu trường Bé Lavie chụp ảnh kỉ yếu kỉ niệm cột mốc lên 10.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, con gái cô – bé Lavie sống cùng bảo mẫu thân thiết và được các cô nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ - Ảnh 1
 Hình ảnh con gái Mai Phương trước di ảnh mẹ khiến khán giả vô cùng xót xa

Hiện, Lavie lên 10 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu và được nhận xét là ngày một giống mẹ Mai Phương. Mới đây, trên Facebook cá nhân, bảo mẫu của cô bé đã đăng tải khoảnh khắc hậu trường  Lavie đi chụp ảnh kỉ yếu kỉ niệm cột mốc lên 10. Có thể thấy, cô bé ngày nào giờ đây đã cao lớn trông thấy, một vài khoảnh khắc, bé Lavie còn khiến CĐM ngỡ ngàng vì sở hữu đôi chân dài, được hy vọng sẽ thành siêu mẫu trong tương lai.

Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ - Ảnh 2

Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ - Ảnh 3
 Bé Lavie ngày càng chững chạc, ra dáng thiếu nữ và đúng chuẩn bản sao của mẹ

Trong loạt ảnh, nhóc tỳ tỏ ra thích thú khi được chụp hình, đứng trước máy quay Lavie tự tin tạo nhiều kiểu dáng khác nhau. Cô bảo mẫu cũng vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến bé Lavie lớn lên mỗi ngày, cô xúc động viết: "Kỉ yếu kỉ niệm cho em bé 10 tuổi và chúng ta đã chạm cột mốc 10 năm đồng hành cùng nhau".

Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ - Ảnh 4

Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ - Ảnh 5
 Bé Lavie được các cô bảo mẫu vô cùng thương yêu

Ngoài việc học, Lavie cũng được các cô chú trọng cho tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí để phát triển toàn diện. Mọi hoạt động của cô bé đều được các bảo mẫu đăng tải trên trang cá nhân để những người yêu mến Lavie tiện theo dõi hành trình trưởng thành của con.

Hiện, bé Lavie vẫn đang sống tại Việt Nam cùng bảo mẫu, trong lúc chờ Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ. Được biết, bố của Lavie chia sẻ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8 tới đây để hoàn thành mong ước đoàn tụ cùng con gái.

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