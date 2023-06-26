Bảo mẫu của con gái cố NS Mai Phương xúc động vì chặng đường 10 năm đồng hành, chăm bẵm, khoe ảnh Lavie như 'bản sao' của mẹ

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, con gái cô – bé Lavie sống cùng bảo mẫu thân thiết và được các cô nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Hình ảnh con gái Mai Phương trước di ảnh mẹ khiến khán giả vô cùng xót xa

Hiện, Lavie lên 10 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu và được nhận xét là ngày một giống mẹ Mai Phương. Mới đây, trên Facebook cá nhân, bảo mẫu của cô bé đã đăng tải khoảnh khắc hậu trường Lavie đi chụp ảnh kỉ yếu kỉ niệm cột mốc lên 10. Có thể thấy, cô bé ngày nào giờ đây đã cao lớn trông thấy, một vài khoảnh khắc, bé Lavie còn khiến CĐM ngỡ ngàng vì sở hữu đôi chân dài, được hy vọng sẽ thành siêu mẫu trong tương lai.