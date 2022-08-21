Con gái cố diễn viên Mai Phương xinh xắn và rạng rỡ trong ngày sinh nhật 9 tuổi

Con gái của cố diễn viên Mai Phương - bé Lavie - vừa qua đã đón sinh nhật lần thứ 9 vô cùng vui tươi và hạnh phúc bên bảo mẫu dù thiếu vắng sự hiện diện của bố và mẹ.
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Bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương - chị M.C - mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh bé Lavie nhân dịp sinh nhật tròn 9 tuổi. Trong tấm hình, cô bé cười tươi rạng rỡ và mang nhiều đường nét của người mẹ quá cố.
"Chúc mừng sinh nhật em bé của cô Mi, con tròn 9 tuổi cô Mi luôn mong con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà cả nhà nỗ lực để con được bình an nhất, vui vẻ nhất con nhé.
Những gì yêu thương nhất cô luôn dành cho em bé cô tin rằng Mẹ sẽ rất hạnh phúc với những điều cô đã và đang làm cho con. Nhất định là như vậy. Yêu con" - Bảo mẫu M.C viết cho bé Lavie.
Không chỉ vậy, vào sáng sớm ngày sinh nhật của bé Lavie, chị M.C còn gây bất ngờ bằng một chiếc bánh vào sáng sớm. Khi này, bé Lavie vẫn còn đang ngủ nhưng đã được bảo mẫu mang bánh sinh nhật vào tận giường để thổi nến mừng tuổi mới. Có thể thấy, con gái của cố diễn viên Mai Phương được chăm sóc như người thân thật sự.
Trước đó, theo video chị M.C chia sẻ trên tài khoản TikTok của mình, bố ruột của bé Lavie - nam diễn viên Phùng Ngọc Huy - cũng đã gửi quà về cho con gái. Vì lo rằng món quà sẽ đến tay con gái không kịp sinh nhật, anh đã chuẩn bị từ sớm.