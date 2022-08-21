Con gái cố diễn viên Mai Phương xinh xắn và rạng rỡ trong ngày sinh nhật 9 tuổi

Con gái của cố diễn viên Mai Phương - bé Lavie - vừa qua đã đón sinh nhật lần thứ 9 vô cùng vui tươi và hạnh phúc bên bảo mẫu dù thiếu vắng sự hiện diện của bố và mẹ.

Bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương - chị M.C - mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh bé Lavie nhân dịp sinh nhật tròn 9 tuổi. Trong tấm hình, cô bé cười tươi rạng rỡ và mang nhiều đường nét của người mẹ quá cố.

Bé Lavie và chị M.C cùng nhau đón sinh nhật năm nay - Ảnh: FBNV

"Chúc mừng sinh nhật em bé của cô Mi, con tròn 9 tuổi cô Mi luôn mong con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc với những gì mà cả nhà nỗ lực để con được bình an nhất, vui vẻ nhất con nhé.

Những gì yêu thương nhất cô luôn dành cho em bé cô tin rằng Mẹ sẽ rất hạnh phúc với những điều cô đã và đang làm cho con. Nhất định là như vậy. Yêu con" - Bảo mẫu M.C viết cho bé Lavie.

Bé Lavie được bảo mẫu làm bất ngờ bằng chiếc bánh sinh nhật khi chưa ngủ dậy - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, vào sáng sớm ngày sinh nhật của bé Lavie, chị M.C còn gây bất ngờ bằng một chiếc bánh vào sáng sớm. Khi này, bé Lavie vẫn còn đang ngủ nhưng đã được bảo mẫu mang bánh sinh nhật vào tận giường để thổi nến mừng tuổi mới. Có thể thấy, con gái của cố diễn viên Mai Phương được chăm sóc như người thân thật sự.

Nam diễn viên Phùng Ngọc Huy đã gửi quà sinh nhật cho bé Lavie từ trước - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo video chị M.C chia sẻ trên tài khoản TikTok của mình, bố ruột của bé Lavie - nam diễn viên Phùng Ngọc Huy - cũng đã gửi quà về cho con gái. Vì lo rằng món quà sẽ đến tay con gái không kịp sinh nhật, anh đã chuẩn bị từ sớm.

Vắng mẹ, con gái Mai Phương học cách tự lập, khéo léo “hết phần thiên hạ” khi tự tay làm lồng đèn đón lễ Trung Thu Bé Lavie - con gái của cố diễn viên Mai Phương luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và các nghệ sĩ trong giới showbiz Việt, bởi khi tuổi còn nhỏ nhưng bé đã trải qua nhiều biến cố lớn. Bẵng đi một thời gian, Lavie càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, không chỉ vậy bé được mọi người nhận xét là hiểu chuyện và có tính tự giác cao.

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