Con cả bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh hiếm hoi lộ diện cùng quý tử trong đám cưới của em trai

Trong đoạn clip ghi lại thời khắc quan trọng cô dâu - chú rể trao nhau nhẫn cưới, Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) là người đã đưa nhẫn lên sân khấu để em trai Vinh Quang trao cho Mỹ Linh.

Vào tối ngày 23/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang chính thức trở thành vợ thành chồng. Cặp đôi được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Mới đây, tài khoản TikTok của Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ clip ghi lại thời khắc quan trọng cô dâu - chú rể trao nhau nhẫn cưới trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Đặc biệt, Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) là người đã đưa nhẫn cưới lên sân khấu để em trai Vinh Quang trao cho Mỹ Linh.

Khoảnh khắc cho thấy bé Gấu (con trai Quang Vinh) cùng bố đã lên sân khấu đưa nhẫn cưới cho cô dâu, chú rể - Ảnh: Cắt từ clip Hơn nữa, xuất hiện thấp thoáng trong clip nàng hậu chia sẻ là khoảnh khắc bé Gấu - con trai Quang Vinh cũng theo bố lên sân khấu. Cậu bé tỏ ra rất hồn nhiên, vô tư đi lại. Khi được Đỗ Mỹ Linh rủ đứng cạnh cùng, cậu bé chạy đến nắm tay nàng hậu rất tình cảm. Ngay sau đó, hình ảnh lập tức gây chú ý vì sự đáng yêu của cậu bé. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi Gấu xuất hiện trong đám cưới của chú Vinh Quang.

Anh trai Đỗ Quang Vinh vừa có lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến em trai và em dâu nhân ngày trọng đại - Ảnh: FBNV Trước đó, trong ngày cưới của em trai, anh trai Đỗ Quang Vinh vừa có lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến em trai và em dâu nhân ngày trọng đại khiến nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ tình cảm anh cả với em trai. Anh viết: "Yêu một người và đặc biệt để lấy một người là điều vô cùng thiêng liêng và xúc động. Nếu để đưa ra tiêu chí để lựa chọn thì mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp. Chúc mừng em trai của anh Do Vinh Quang vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phút linh thiêng nhất, anh xin chúc cho 2 em yêu của anh, Quang và My Linh Do sẽ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Anh sẽ luôn là người đồng hành để vun vén cho gia đình nhỏ xinh đẹp của tụi em nhé. Love you!"

Tiết lộ quà cưới của 'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung tặng cho Đỗ Mỹ Linh trong đám cưới "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đến tham dự hôn lễ và trao của hồi môn dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - người đẹp được bà xem như "con gái đầu lòng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-ca-bau-hien-do-quang-vinh-hiem-hoi-lo-dien-cung-quy-tu-trong-dam-cuoi-cua-em-trai-517306.html