Con cả bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh hiếm hoi lộ diện cùng quý tử trong đám cưới của em trai

Hậu trường 24/10/2022 17:23

Trong đoạn clip ghi lại thời khắc quan trọng cô dâu - chú rể trao nhau nhẫn cưới,  Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) là người đã đưa nhẫn lên sân khấu để em trai Vinh Quang trao cho Mỹ Linh.

Vào tối ngày 23/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang chính thức trở thành vợ thành chồng. Cặp đôi được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Mới đây, tài khoản TikTok của Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ clip ghi lại thời khắc quan trọng cô dâu - chú rể trao nhau nhẫn cưới trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Đặc biệt, Đỗ Quang Vinh (con trai cả bầu Hiển) là người đã đưa nhẫn cưới lên sân khấu để em trai Vinh Quang trao cho Mỹ Linh.

Con cả bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh hiếm hoi lộ diện cùng quý tử trong đám cưới của em trai - Ảnh 1
Khoảnh khắc cho thấy bé Gấu (con trai Quang Vinh) cùng bố đã lên sân khấu đưa nhẫn cưới cho cô dâu, chú rể - Ảnh: Cắt từ clip

Hơn nữa, xuất hiện thấp thoáng trong clip nàng hậu chia sẻ là khoảnh khắc bé Gấu - con trai Quang Vinh cũng theo bố lên sân khấu. Cậu bé tỏ ra rất hồn nhiên, vô tư đi lại. Khi được Đỗ Mỹ Linh rủ đứng cạnh cùng, cậu bé chạy đến nắm tay nàng hậu rất tình cảm. 

Ngay sau đó, hình ảnh lập tức gây chú ý vì sự đáng yêu của cậu bé. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi Gấu xuất hiện trong đám cưới của chú Vinh Quang.

 

Con cả bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh hiếm hoi lộ diện cùng quý tử trong đám cưới của em trai - Ảnh 2
Anh trai Đỗ Quang Vinh vừa có lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến em trai và em dâu nhân ngày trọng đại - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong ngày cưới của em trai, anh trai Đỗ Quang Vinh vừa có lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến em trai và em dâu nhân ngày trọng đại khiến nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ tình cảm anh cả với em trai.

Anh viết: "Yêu một người và đặc biệt để lấy một người là điều vô cùng thiêng liêng và xúc động. Nếu để đưa ra tiêu chí để lựa chọn thì mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp. Chúc mừng em trai của anh Do Vinh Quang vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào. 

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phút linh thiêng nhất, anh xin chúc cho 2 em yêu của anh, Quang và My Linh Do sẽ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Anh sẽ luôn là người đồng hành để vun vén cho gia đình nhỏ xinh đẹp của tụi em nhé. Love you!"

Tiết lộ quà cưới của 'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung tặng cho Đỗ Mỹ Linh trong đám cưới

Tiết lộ quà cưới của 'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung tặng cho Đỗ Mỹ Linh trong đám cưới

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đến tham dự hôn lễ và trao của hồi môn dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - người đẹp được bà xem như "con gái đầu lòng".

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Đỗ Quang Vinh Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh