Tiết lộ quà cưới của 'Bà trùm Hoa hậu' Kim Dung tặng cho Đỗ Mỹ Linh trong đám cưới

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đến tham dự hôn lễ và trao của hồi môn dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - người đẹp được bà xem như "con gái đầu lòng".

Vào tối ngày 23/10, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra tại Hà Nội dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, người thân, bạn bè. Đặc biệt, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng đã thu xếp thời gian để đến dự hôn lễ và trao của hồi môn dành cho cô "con gái đầu lòng" này.

Là người đã đồng hành cùng Đỗ Mỹ Linh từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, "bà trùm Hoa hậu" luôn dành cho nàng hậu những tình cảm đặc biệt. Tham dự lễ cưới, bà lặng lẽ đứng sau quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của Mỹ Linh khi cùng chồng bước vào lễ đường. Bà Phạm Kim Dung căn dặn "chàng rể" kỹ càng trước khi yên tâm gả "con gái lớn" đi - Ảnh: Cắt từ clip Đặc biệt, không chỉ tham dự lễ cưới, bà Kim Dung còn trao "của hồi môn" cho Đỗ Mỹ Linh trước khi cô chính thức về nhà chồng. Cụ thể, bà đã tặng cho hai vợ chồng nàng hậu 1 cây vàng trị giá hơn 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà còn không quên nhắn nhủ Mỹ Linh: "Con gái đầu lòng, niềm tự hào của mẹ Dung và đại gia đình Sen Vàng. Chúc mừng con đã tìm được hạnh phúc của đời mình".

Sở dĩ bà Phạm Kim Dung gọi Đỗ Mỹ Linh là "con gái lớn" vì cô là nàng hậu lớn tuổi nhất trong dàn hậu xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam nhà Sen Vàng. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1996 đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại Hoa hậu hoàn vũ năm 2016 và tính đến hiện tại đã 6 năm cô mới tìm được chân ái của đời mình. Trong suốt hành trình đó, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung luôn là người đứng sau theo dõi và hỗ trợ Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi cùng nhau bước vào lễ đường, rót rượu, cắt bánh trong tiếng reo cổ vũ của quan khách - Ảnh: FBNV Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang được khen là cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Mỹ Linh luôn gắn với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch, có học thức và không vướng thị phi. Mỹ Linh chia sẻ rằng sau khi kết hôn, cô sẽ tập trung phần lớn thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group.

Chồng Đỗ Mỹ Linh nhắn nhủ tới vợ cực ngọt sau đám cưới: 'Bắt đầu hành trình mới với định mệnh của tôi' Hôn lễ đẹp như mơ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã diễn ra vào ngày 23/10 tại Hà Nội. Sau đám cưới, nam thiếu gia bất ngờ có chia sẻ ngọt ngào dành cho bà xã.

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