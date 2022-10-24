Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ

Hậu trường 24/10/2022 09:39

Lễ cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội với không gian buổi tiệc được trang trí như vườn cổ tích, toàn bộ là hoa tươi.

Sau lễ rước dâu chiều 23/10, tiệc cưới Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang tiếp tục diễn ra vào tối cùng ngày. Địa điểm là một trung tâm tổ chức tiệc cưới hạng sang ở Hà Nội. Không gian tiệc cưới được trang trí lộng lẫy, phủ đầy hoa tươi, tạo nên không gian lãng mạn như cổ tích khiến nhiều người choáng ngợp.  

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 1

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 2

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 3

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 4

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 5

Không gian cưới của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang mang màu sắc cổ tích, ngập tràn hoa tươi.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 6

Không gian lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được thiết kế đặc biệt là cầu vọng cảnh hoành tráng mang ý nghĩa tình yêu trường tồn vĩnh cửu, đây cũng là phông nền chính chụp ảnh đón khách của cặp đôi.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 7

Với gam màu pastel chủ đạo kết hợp với ánh sáng lung linh thể hiện được vẻ đẹp tinh khiết, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác yên bình, ấm áp. 

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 8

Đài phun nước thiết kế và thi công cầu kỳ là điểm nhấn cho không gian khu vườn thêm phần trang trọng và lãng mạn. 

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 9

Được biết, số lượng khách tham dự hôn lễ lên đến hàng nghìn người

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 10

Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Mỹ Linh bên bố trước giờ phút được dắt tay tiến vào lễ đường.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 11

Chủ rể Đỗ Vinh Quang trong bộ vest lịch lãm.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 12

Khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc chú rể Đỗ Vinh Quang nắm tay cô dâu Đỗ Mỹ Linh bước lên lễ đường.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 13

Cặp đôi không giấu được vẻ hạnh phúc, xúc động trong ngày trọng đại của mình.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 14

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang dành lời hứa hẹn trăm năm, cô dâu Đỗ Mỹ Linh nghẹn ngào xúc động, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 15

Cặp đôi lần lượt thực hiện những nghi thức quan trọng trong lễ cưới.

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 16

Cả hai trao cho nhau nhẫn cưới và những lời hẹn ước cho hạnh phúc mai sau. 

Loạt ảnh 'full HD' đám cưới Đỗ Mỹ Linh: không gian tiệc cưới như vườn cổ tích, nhiều khoảnh khắc xúc động được hé lộ - Ảnh 17

Cô dâu Đỗ Mỹ Linh và chú rể Đỗ Vinh Quang cùng biểu diễn tiếc mục đặc biệt tri ân đến bậc sinh thành trong lễ cưới của mình.

Trong giây phút thiêng liêng, Đỗ Mỹ Linh xúc động gửi lời yêu thương tới doanh nhân Đỗ Vinh Quang: "Ngày hôm nay, sau 4 tháng kể từ ngày anh cầu hôn em, chúng ta đã cùng nhau tổ chức đám cưới. Hôm nay, tất cả người chúng ta yêu thương ở đây để chứng kiến buổi lễ này. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng tất cả khoảnh khắc trong bữa tiệc này. Em yêu anh".

Chồng Đỗ Mỹ Linh ngọt ngào khẳng định cô là định mệnh đời anh và hứa mang lại hạnh phúc cho cô: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

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