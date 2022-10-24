Dàn sao Việt đình đám 'đổ bộ' siêu đám cưới Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia Đỗ Vinh Quang

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng con trai bầu Hiển - doanh nhân Đỗ Vinh Quang là sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau khi tổ chức lễ đón dâu theo đúng phong tục truyền thống vào trưa 23/10, tối cùng ngày, tiệc cưới đã chính thức được diễn ra tại một trong những trung tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức với không gian riêng tư, kín đáo, được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo sự riêng tư lẫn tính trọn vẹn của ngày vui.

Là một trong những nàng Hậu nổi tiếng của Vbiz, bởi thế nên lễ cưới của Đỗ Mỹ Linh và ông xã cũng chứng kiến sự đổ bộ của đông đảo sao Việt.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby mặc màu trắng đồng điệu đến dự tiệc cưới Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang.

Bên cạnh Tuấn Hưng còn có Trịnh Thăng Bình, Quân AP cũng là khách mời.

Cặp đôi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn hội ngộ nhà thiết kế Thủy Nguyễn, hoa hậu Hương Giang trên bàn tiệc.

Bên cạnh đó, không thể thiếu sự có mặt của các nàng hậu nhà Sen Vàng, là chị em thân thiết của Đỗ Mỹ Linh như Đỗ Thị Hà, Ngọc Thảo, Huỳnh Thúy Vi, Tường San...

Dàn hoa hậu cùng công ty quản lý với Đỗ Mỹ Linh gồm Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh...

Hoa hậu Ngọc Hân là người chị thân thiết của Đỗ Mỹ Linh, đồng hành với cô suốt quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại, từ việc thiết kế áo dài đến chọn địa điểm đãi tiệc.

Dù bầu bí vượt mặt, MC Vũ Thu Hoài vẫn đến dự đám cưới. Cô chơi chung với Đỗ Mỹ Linh trong nhóm người đẹp mê golf ở Hà Nội.

Á hậu Thanh Tú diện đồ lộng lẫy hội ngộ các người đẹp Lan Hương, Tố My tại bữa tiệc. Họ cùng chơi chung trong nhóm bạn thân bông hậu cùng Đỗ Mỹ Linh.

Dàn hậu Đỗ Thị Hà, Ngọc Thảo, Thúy An hội ngộ tại đám cưới của Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Lương Thùy Linh (ngoài cùng bên phải) gây chú ý khi diện đầm xẻ ngực táo bạo đến dự cưới.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đang nói chuyện cùng anh chồng Đỗ Mỹ Linh.

Vợ chồng Bình An - Phương Nga cũng có mặt chúc mừng Đỗ Mỹ Linh.

Nhiều nàng Hậu Việt là chị em thân thiết với Đỗ Mỹ Linh cũng xuất hiện trong tiệc cưới.

Á hậu Kiều Loan chia sẻ sự cố trong đám cưới: "Đi đám cưới mà đến cổng thì giày há miệng, chạy đi mua keo thì không ăn, giờ đi mua giày. Chị Đỗ Mỹ Linh thì đang tiến vào lễ đường".

Bà Phạm Kim Dung tặng quà cưới cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là 1 cây vàng (gần 60 triệu đồng). "Bà trùm Hoa hậu" xúc động chia sẻ: "Cô con gái đầu lòng, niềm tự hào của mẹ Dung đã tìm được hạnh phúc đời mình".

Được biết trước khi tổ chức lễ cưới, cả hai đã có 2 năm bí mật hẹn hò. Hồi tháng 6 vừa qua, Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn nàng Hậu tại một resort ở Đà Nẵng. Cho đến sinh nhật tròn 26 tuổi, đích thân Đỗ Mỹ Linh đã thừa nhận chuyện chuẩn bị lên xe hoa với con trai út nhà bầu Hiển.

Nàng hậu cũng tiết lộ thêm về sự tương đồng trong nề nếp, truyền thống của hai bên gia đình trước khi cô về làm dâu:"Tôi và bạn trai đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình. Cả tôi và bạn trai đều có sự tương đồng trong quan điểm về gia đình, về tình yêu nên điều này không phải là vấn đề khiến cho tôi lo lắng".