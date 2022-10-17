Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi

Lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra vào chiều 17/10 với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, nhận được sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Sau hai năm gắn bó, hôm nay (17/10) Đỗ Mỹ Linh và bạn trai Đỗ Vinh Quang đã tổ chức lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên một con phố cổ Hà Nội, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã về chung một nhà với lễ ăn hỏi ấm cúng, ngọt ngào.

Đỗ Mỹ Linh và ông xã doanh nhân vô cùng rạng rỡ trong đám hỏi của mình. Cặp uyên ương không giấu nổi niềm hạnh phúc, gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ. Nhiều khoảnh khắc cho thấy vợ chồng Đỗ Mỹ Linh luôn nắm chặt tay không rời trong suốt buổi lễ ăn hỏi của mình. Đặc biệt, nàng hậu còn tỉ mỉ chỉnh lại phần áo cho chồng để anh có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi xuất hiện. Đỗ Mỹ Linh tình tứ chỉnh lại phần áo cho ông xã. Buổi lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển diễn ra ấm cúng, nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ khán giả. Trong ngày trọng đại, nàng hậu diện áo dài trắng khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Đây là chiếc áo dài được chính người chị em thân thiết Ngọc Hân lên ý tưởng và thiết kế may tặng đàn em.

Bộ áo dài mang tên Thanh Ngọc Ban Mai, là món quà mà Ngọc Hân dành cho đàn em trong ngày trọng đại. Trong khi đó, ông xã doanh nhân của cô mặc vest bảnh bao, lịch lãm. Cả hai vô cùng đẹp đôi khi sánh bước bên nhau trong ngày vui của mình. Đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc. Cặp đôi chính chụp ảnh cùng dàn phù dâu toàn mỹ nhân xinh đẹp đình đám Vbiz. Trong buổi lễ hôm nay, nàng hậu không ngần ngại trao chồng nụ hôn ngọt ngào. Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bạn bè. Cô dâu và chú rể tương lai chụp hình cùng dàn bê tráp, lưu lại khoảnh khắc trong ngày trọng đại. Góp mặt trong đội hình dàn phù dâu là những nàng hậu, chị em thân thiết của Đỗ Mỹ Linh như Thùy Dung, Huỳnh Thúy Vi, Ngọc Hân, Diệu Thùy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Phương Nga. Dàn bê tráp xịn xò của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Về phần chú rể Đỗ Vinh Quang, nam doanh nhân cùng dàn phù rể là những người bạn thân thiết vô cùng bảnh bao trong những trang phục vest lịch lãm. Gia đình nhà trai đi đưa lễ ăn hỏi bằng xe xích lô, mang nhiều mâm lễ hoành tráng đến nhà gái. Đoàn bê tráp nhà trai và chú rể chính thức lộ diện. Không gian tiệc ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. 9 chiếc xích lô đỏ rực di chuyển trên đường phố Hà Nội đã thu hút sự tò mò của người đi đường. Cận cảnh dòng xe xích lô và những mâm lễ trong đám hỏi của nàng hậu. Sau lễ ăn hỏi, hôn lễ của Mỹ Linh và Quang Vinh dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tại Hà Nội, trong không gian riêng tư. Người đẹp mong muốn có một đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc.

"Siêu xe" có 1-0-2 trong lễ ăn hỏi Đỗ Mỹ Linh Hiện lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và truyền thông.

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