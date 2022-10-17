Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi

Hậu trường 17/10/2022 20:11

Lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra vào chiều 17/10 với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, nhận được sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Sau hai năm gắn bó, hôm nay (17/10) Đỗ Mỹ Linh và bạn trai Đỗ Vinh Quang đã tổ chức lễ ăn hỏi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên một con phố cổ Hà Nội, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 1
Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã về chung một nhà với lễ ăn hỏi ấm cúng, ngọt ngào.

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh và ông xã doanh nhân vô cùng rạng rỡ trong đám hỏi của mình.

 Cặp uyên ương không giấu nổi niềm hạnh phúc, gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ. Nhiều khoảnh khắc cho thấy vợ chồng Đỗ Mỹ Linh luôn nắm chặt tay không rời trong suốt buổi lễ ăn hỏi của mình. Đặc biệt, nàng hậu còn tỉ mỉ chỉnh lại phần áo cho chồng để anh có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi xuất hiện.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh tình tứ chỉnh lại phần áo cho ông xã.

Buổi lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển diễn ra ấm cúng, nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc phúc từ khán giả. Trong ngày trọng đại, nàng hậu diện áo dài trắng khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Đây là chiếc áo dài được chính người chị em thân thiết Ngọc Hân lên ý tưởng và thiết kế may tặng đàn em.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 4
Bộ áo dài mang tên Thanh Ngọc Ban Mai, là món quà mà Ngọc Hân dành cho đàn em trong ngày trọng đại.

Trong khi đó, ông xã doanh nhân của cô mặc vest bảnh bao, lịch lãm. Cả hai vô cùng đẹp đôi khi sánh bước bên nhau trong ngày vui của mình.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 5
Đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc.

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 6
Cặp đôi chính chụp ảnh cùng dàn phù dâu toàn mỹ nhân xinh đẹp đình đám Vbiz. 

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 7
 Trong buổi lễ hôm nay, nàng hậu không ngần ngại trao chồng nụ hôn ngọt ngào.

Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bạn bè.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 8
Cô dâu và chú rể tương lai chụp hình cùng dàn bê tráp, lưu lại khoảnh khắc trong ngày trọng đại.

Góp mặt trong đội hình dàn phù dâu là những nàng hậu, chị em thân thiết của Đỗ Mỹ Linh như Thùy Dung, Huỳnh Thúy Vi, Ngọc Hân, Diệu Thùy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Phương Nga. 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 9
Dàn bê tráp xịn xò của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Về phần chú rể Đỗ Vinh Quang, nam doanh nhân cùng dàn phù rể là những người bạn thân thiết vô cùng bảnh bao trong những trang phục vest lịch lãm. Gia đình nhà trai đi đưa lễ ăn hỏi bằng xe xích lô, mang nhiều mâm lễ hoành tráng đến nhà gái. 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 10
Đoàn bê tráp nhà trai và chú rể chính thức lộ diện.

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 11
Không gian tiệc ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 12
9 chiếc xích lô đỏ rực di chuyển trên đường phố Hà Nội đã thu hút sự tò mò của người đi đường. 

 

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng thiếu gia trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ ăn hỏi - Ảnh 13
Cận cảnh dòng xe xích lô và những mâm lễ trong đám hỏi của nàng hậu.

Sau lễ ăn hỏi, hôn lễ của Mỹ Linh và Quang Vinh dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tại Hà Nội, trong không gian riêng tư. Người đẹp mong muốn có một đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc.

"Siêu xe" có 1-0-2 trong lễ ăn hỏi Đỗ Mỹ Linh

"Siêu xe" có 1-0-2 trong lễ ăn hỏi Đỗ Mỹ Linh

Hiện lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh đám hỏi Đỗ Mỹ Linh Đỗ Mỹ Linh - con trai bầu Hiển thiếu gia Đỗ Vinh Quang

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh