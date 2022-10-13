Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo kết hôn cùng con trai út bầu Hiển nhưng người vui nhất lúc này lại là... con trai cả?

Hậu trường 13/10/2022 18:34

Anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh "thở phào" nhẹ nhõm khi em dâu xác nhận thông tin chuẩn bị kết hôn thiếu gia Vinh Quang.

Hôm nay (13/10), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh tình tứ bên chồng sắp cưới khi hai người đang ở trên du thuyền. Cô viết:

"Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày sinh nhật tuổi 26, Linh muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để chính thức thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Linh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên khi  mới đăng quang Hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về người ấy nhưng chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó, Linh luôn hứa rằng khi nào tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên suốt cuộc đời thì sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ Linh đã giữ được lời hứa đó rồi đây".

Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo kết hôn cùng con trai út bầu Hiển nhưng người vui nhất lúc này lại là... con trai cả? - Ảnh 1
Chồng sắp cưới của Đỗ Mỹ Linh là con trai út bầu Hiển.

Như vậy, sau một thời gian dài im lặng, nàng hậu đã chính thức tung ảnh cưới xác nhận sắp kết hôn với con trai thứ hai của bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang. Bên dưới bài đăng, rất nhiều khán giả cũng như bạn bè thân thiết, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng nàng hậu. 

Thế nhưng, đáng chú ý nhất là bình luận của Đỗ Quang Vinh- con trai cả bầu Hiển: "Finally, mình được giải oan rồi. Can't wait till the happy day. Happy birthday em dâu". (Tạm dịch: Cuối cùng, mình được giải oan rồi. Rất háo hức chờ đợi đến ngày hạnh phúc của hai em. Chúc mừng sinh nhật em dâu).

Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo kết hôn cùng con trai út bầu Hiển nhưng người vui nhất lúc này lại là... con trai cả? - Ảnh 2
Anh chồng Đỗ Mỹ Linh "thở phào" vì được giải oan.

Có thể thấy, ngay khi em dâu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ thông tin kết hôn thì cậu con trai cả bầu Hiển chính là người vui nhất vì đã được "giải oan". Bởi trước đó một thời gian dài, anh bị đồn hẹn hò Đỗ Mỹ Linh. Nguyên nhân do cả hai đăng một bức ảnh khá giống nhau ghi lại cảnh bữa tiệc lãng mạn bên bờ biển. Trước tin đồn này, cả hai đều giữ im lặng.

Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo kết hôn cùng con trai út bầu Hiển nhưng người vui nhất lúc này lại là... con trai cả? - Ảnh 3
Hình ảnh từng khiến con trai cả bầu Hiển vướng tin đồn hẹn hò Đỗ Mỹ Linh.

Mặc dù trong bài đăng, Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa thông tin chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức lễ cưới. Nhưng một số bạn bè của nàng hậu đã xác nhận hôn lễ của cô sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 sắp tới tại Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo kết hôn cùng con trai út bầu Hiển nhưng người vui nhất lúc này lại là... con trai cả? - Ảnh 4
Hôn lễ của nàng hậu được tổ chức kín đáo, riêng tư.
Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ

Thông tin mới nhất về đám cưới Đỗ Mỹ Linh được chính "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung tiết lộ trên sóng livestream.

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