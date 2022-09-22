'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc'

Hậu trường 22/09/2022 17:03

Nhìn tòa "lâu đài" nguy nga tráng lệ giữa mặt phố sầm uất Hà Thành của gia đình bầu Hiển khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ ao ước.

Thời gian gần dây, người hâm mộ liên tục xôn xao trước thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ LInh chuẩn bị "về chung một nhà" với thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang. Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khiến dân mạng cho ràng cô đang tất bật cho hôn sự sắp đến.

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang xuất hiện tại Ý nhưng cặp đôi quyết không khoe ảnh chụp chung. Nhiều người cho rằng, cặp đôi sang nước ngoài để chụp ảnh cưới. 

Dù người trong cuộc chưa chính thức đưa ra bất kỳ phát ngôn nào, nhưng nhiều khán giả đã tò mò, bàn tán về tương lai làm dâu nhà hào môn của Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu sẽ có cuộc sống "nhung lụa" với khối tài sản "không phải dạng vừa" của nhà chồng.

Bên cạnh cổ phiếu và siêu xe đắt tiền, khối bất động sản gia đình chồng tương lai của Đỗ Mỹ Linh sở hữu cũng "không phải dạng vừa". Hiện tại, gia đình Bầu Hiển đang sống trong căn biệt thự to như lâu đài, nằm trên một con phố sầm uất nổi tiếng ở Hà Nội.

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 2
Toà nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, đứng sừng sững nổi bật nhất phố.

 Biệt thự gia đình “nửa kia” của Đỗ Mỹ Linh nổi bật một góc trời với diện tích lớn cùng thiết kế nổi bật theo phong cách cổ điển với nhiều hoạ tiết ấn tượng.

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 3
Tòa "lâu đài" về đêm.

Tòa nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển và bắt mắt. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng 2 con trai nhà bầu Hiển cũng hé lộ không gian bên trong biệt thự vào những dịp đặc biệt như lễ Tết. Theo đó, có thể thấy rõ thiết kế, nội thất sang chảnh bên trong. 

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 4

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 5

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 6
Nội thất sang trọng của căn biệt thự.

Dù không trực tiếp khoe nội thất căn nhà song chỉ qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, khán giả đã phần nào được chứng kiến không gian của căn biệt thự sang trọng. Từng chi tiết trong căn “biệt thự” đều toát lên vẻ quý tộc, lộng lẫy nhưng không kém phần ấm cúng. 

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 7
Sự sang trọng thể hiện trong từng chi tiết nhỏ của không gian sống xa hoa. 

Đây là khu vực được "cậu cả" Quang Vinh ưa thích, hay check-in sống ảo.

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 8

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 9
Góc nhỏ sang trọng thường được doanh nhân Đỗ Quang Vinh (anh trai Đỗ Vinh Quang) check-in. 

 

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 10
Cậu cả nhà bầu Hiển đăng ảnh tụ tập, có sự tham gia của em dâu tương lai Đỗ Mỹ Linh. Hành động của thiếu gia Đỗ Quang Vinh thay cho lời xác nhận Đỗ Mỹ Linh là bạn gái của em trai anh.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995. Dù mới 27 tuổi nhưng anh đã là doanh nhân thành đạt. Anh từng có thời gian sang nước ngoài du học trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Đỗ Vinh Quang hiện là Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội từ năm 2020. Chức vụ này đưa Đỗ Vinh Quang trở thành chủ tịch trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 11
Con trai út bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang. 

Dù thế nào, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều được dân tình nhận xét trông rất hợp đôi nên khán giả mong rằng một ngày không xa sẽ nhận được tin vui từ cả hai.

Với những khoảnh khắc này, dân tình không khỏi hào hứng và cho rằng một đám cưới trong tương lai gần sẽ sớm được diễn ra. Ai cũng nhận xét rằng cả hai trông rất đẹp đôi, nếu về chung một nhà thì quá tuyệt vời. 

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc' - Ảnh 12
Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức thông báo tin hỷ với công chúng trong tương lai gần.
Chính thức: Lương Thùy Linh xác nhận Đỗ Mỹ Linh sẽ lên xe hoa, còn là người bê tráp cho đàn chị

Chính thức: Lương Thùy Linh xác nhận Đỗ Mỹ Linh sẽ lên xe hoa, còn là người bê tráp cho đàn chị

Dù Đỗ Mỹ Linh chưa từng lên tiếng chính thức về chuyện kết hôn của mình thế nhưng mới đây trong livestream, đàn em Lương Thùy Linh "lỡ miệng" hé lộ về chủ đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bầu Hiển Đỗ Mỹ Linh - con trai bầu Hiển

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh