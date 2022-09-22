'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc'

Dù người trong cuộc chưa chính thức đưa ra bất kỳ phát ngôn nào, nhưng nhiều khán giả đã tò mò, bàn tán về tương lai làm dâu nhà hào môn của Đỗ Mỹ Linh. Nàng hậu sẽ có cuộc sống "nhung lụa" với khối tài sản "không phải dạng vừa" của nhà chồng.

Thời gian gần dây, người hâm mộ liên tục xôn xao trước thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ LInh chuẩn bị "về chung một nhà" với thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang. Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khiến dân mạng cho ràng cô đang tất bật cho hôn sự sắp đến.

Biệt thự gia đình “nửa kia” của Đỗ Mỹ Linh nổi bật một góc trời với diện tích lớn cùng thiết kế nổi bật theo phong cách cổ điển với nhiều hoạ tiết ấn tượng.

Bên cạnh cổ phiếu và siêu xe đắt tiền, khối bất động sản gia đình chồng tương lai của Đỗ Mỹ Linh sở hữu cũng "không phải dạng vừa". Hiện tại, gia đình Bầu Hiển đang sống trong căn biệt thự to như lâu đài, nằm trên một con phố sầm uất nổi tiếng ở Hà Nội.

Tòa "lâu đài" về đêm.

Tòa nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển và bắt mắt. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng 2 con trai nhà bầu Hiển cũng hé lộ không gian bên trong biệt thự vào những dịp đặc biệt như lễ Tết. Theo đó, có thể thấy rõ thiết kế, nội thất sang chảnh bên trong.

Nội thất sang trọng của căn biệt thự.

Dù không trực tiếp khoe nội thất căn nhà song chỉ qua những hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, khán giả đã phần nào được chứng kiến không gian của căn biệt thự sang trọng. Từng chi tiết trong căn “biệt thự” đều toát lên vẻ quý tộc, lộng lẫy nhưng không kém phần ấm cúng.

Sự sang trọng thể hiện trong từng chi tiết nhỏ của không gian sống xa hoa.

Đây là khu vực được "cậu cả" Quang Vinh ưa thích, hay check-in sống ảo.

Góc nhỏ sang trọng thường được doanh nhân Đỗ Quang Vinh (anh trai Đỗ Vinh Quang) check-in.

Cậu cả nhà bầu Hiển đăng ảnh tụ tập, có sự tham gia của em dâu tương lai Đỗ Mỹ Linh. Hành động của thiếu gia Đỗ Quang Vinh thay cho lời xác nhận Đỗ Mỹ Linh là bạn gái của em trai anh.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995. Dù mới 27 tuổi nhưng anh đã là doanh nhân thành đạt. Anh từng có thời gian sang nước ngoài du học trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Đỗ Vinh Quang hiện là Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội từ năm 2020. Chức vụ này đưa Đỗ Vinh Quang trở thành chủ tịch trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Con trai út bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Dù thế nào, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đều được dân tình nhận xét trông rất hợp đôi nên khán giả mong rằng một ngày không xa sẽ nhận được tin vui từ cả hai.

Với những khoảnh khắc này, dân tình không khỏi hào hứng và cho rằng một đám cưới trong tương lai gần sẽ sớm được diễn ra. Ai cũng nhận xét rằng cả hai trông rất đẹp đôi, nếu về chung một nhà thì quá tuyệt vời.