Dù Đỗ Mỹ Linh chưa từng lên tiếng chính thức về chuyện kết hôn của mình thế nhưng mới đây trong livestream, đàn em Lương Thùy Linh "lỡ miệng" hé lộ về chủ đề này.

Mới đây, trong một buổi livestream của mình trên mạng xã hội, Lương Thùy Linh đã gặp một câu hỏi của fan. Cụ thể, người này hỏi rằng nàng hậu có góp mặt trong dàn bê tráp sắp tới tại đám cưới của Bình An và Phương Nga hay không? Lương Thùy Linh xác nhận sẽ là một trong số những người đẹp bê tráp cho đám cưới Á hậu Phương Nga - Bình An. Đáng chú ý, khi trả lời Lương Thùy Linh còn bất ngờ buột miệng để lộ hỷ sự của đàn chị Đỗ Mỹ Linh. Miss World Vietnam 2019 (MWVN) chia sẻ: "Chị là một trong những người bê tráp của chị Nga và chị Đỗ Mỹ Linh luôn". Như vậy, Lương Thùy Linh sẽ đảm nhận vai trò bê tráp cho cả hai nàng hậu nhà Sen Vàng trong thời gian tới. Qua đây, có thể thấy rằng mọi tin đồn vừa qua không chỉ là tin đồn mà đã thành sự thật. Điều này khiến fan sắc đẹp không khỏi thích thú.

Lương Thùy Linh hứa hẹn đảm nhận vai trò quan trọng trong hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh và Phương Nga. Ngoài sự nghiệp, nhan sắc, chuyện tình cảm của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò với "thiếu gia nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" rộ lên khi cả hai liên tục đăng tải hình ảnh với khung cảnh giống hệt nhau. Cả hai cùng nhau check-in tại Ý, dân tình cho rằng, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đang đi du lịch chung Ngoài ra, theo nhiều heo nguồn tin, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn Hoa hậu Việt Nam 2016 trong chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 7 vừa qua, tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Thế nhưng, Đỗ Mỹ Linh là người đẹp khá kín tiếng chuyện tình cảm, cô chưa từng công khai chuyện hẹn hò cũng như về hỷ sự của mình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Chia sẻ từ phía Lương Thùy Linh khiến khán giả thêm phần chắc chắn về thông tin thiếu gia nhà bầu Hiển cầu hôn Đỗ Mỹ Linh, cũng như đám cưới của cặp đôi đang cận kề. Cặp đôi lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Theo dõi những động thái của Đỗ Mỹ Linh, dễ nhận thấy nàng hậu này đang tất bật chuẩn bị chu toàn cho ngày trọng đại như đưa bố đi may vest, thử váy cưới... Mới đây, cả hai đã được cư dân mạng soi ra chi tiết cho rằng đang có chuyến xuất ngoại cùng nhau. Cả hai lại khiến dân tình một lần nữa dấy lên nghi vấn anh đang cùng Đỗ Mỹ Linh sang Ý chụp ảnh cưới. Cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2016 dẫn bố đi may vest, khiến ai nấy cho rằng cô đang chuẩn bị cho đám cưới. Khung hình được cho là thử váy cưới khiến dân tình "đứng ngồi không yên" của Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh được nhà chồng tương lai cho lên sóng. Với thông tin từ Lương Thùy Linh, cộng đồng mạng không khỏi mong đợi ngày được chiêm ngưỡng mỹ nhân sinh năm 1996 khoác lên mình mẫu váy cưới. Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức thông báo tin hỷ với công chúng trong tương lai gần.

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