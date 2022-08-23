Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một "siêu đám cưới" của Vbiz lại sắp diễn ra?

Hậu trường 23/08/2022 14:41

Hình ảnh gần đây của Đỗ Mỹ Linh được dân tình đồn đoán rằng cô đang chuẩn bị cho lễ cưới với con trai bầu Hiển.

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn hẹn hò Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Việt Nam - Đỗ Quang Vinh - con trai thứ hai của bầu Hiển. Nguyên nhân là do đúng dịp Valentine, cả hai cùng check-in tại bàn tiệc lãng mạn trên biển được set-up cực kì công phu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 1

Cho đến gần đây, theo nhiều nguồn tin cho biết Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Cụ thể, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được ngỏ lời về làm "vợ người ta" trong không gian riêng tư tại một khu resort sang trọng ở Đà Nẵng.

Mới đây nhất, trên story Instagram cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải đoạn clip gây chú ý. Cụ thế, nàng hậu khoe khoảnh khắc diện lên người chiếc váy trắng khoe nhan sắc dịu dàng thuần khiết. Vẻ đẹp ngọt ngào của nàng hậu được tôn lên gấp bội trong những chiếc đầm màu trắng tinh khôi. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 2
Nàng hậu cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong chiếc váy trắng.

Không chỉ thế, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng dẫn bố đi may vest. Đính kèm clip, chân dài Hà thành bày tỏ: "Dẫn papa qua thăm cửa hàng của bà chị tui tí".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh dẫn bố đẻ đi may vest.

Clip lập tức thu hút sự quan tâm, ai nấy cho rằng nàng hậu đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới với con trai bầu Hiển - thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của netizens mà thôi, thực hư ra sao thì chỉ Đỗ Mỹ Linh rõ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh luôn giữ đời tư sạch sẽ, nói không với thị phi. Nhiều năm qua trong showbiz, nàng Hậu chưa từng công khai hẹn hò với ai. Những đến gần đây, rộ tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò cùng con trai bầu Hiển là thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Nhiều lần bị soi ảnh đi chung, nhưng cả hai vẫn im lặng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 4

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 5

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 6

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị đồn hẹn hò với con trai bầu Hiển đã lâu. Gần đây, cặp đôi đã không còn ngại việc xuất hiện bên nhau.

 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 7
Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam 2016 xuất hiện bên tình tin đồn, được chính người trong gia đình Đỗ Vinh Quang đăng tải.

Chồng sắp cưới của Đỗ Mỹ Linh chính là doanh nhân sinh năm 1995 tên Đỗ Vinh Quang - con trai út của bầu Hiển. Vinh Quang hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Vinh Quang cũng là người kín tiếng trong chuyện yêu đương, nam thiếu gia từng du học tại Anh sau đó về Việt Nam làm việc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rục rịch đưa bố đi may vest, phải chăng một 'siêu đám cưới' của Vbiz lại sắp diễn ra? - Ảnh 8

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh được nhà chồng công khai đăng ảnh thu hút sự chú ý của nhiều netizen.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh thiếu gia Đỗ Vinh Quang bầu Hiển Hoa hậu Việt Nam

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