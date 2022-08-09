Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ

Hậu trường 09/08/2022 14:21

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh được nhà chồng công khai đăng ảnh thu hút sự chú ý của nhiều netizen.

Thời gian qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cậu út nhà bầu Hiển - thiếu gia Đỗ Vinh Quang - thu hút sự chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò. Thậm chí mới đây, còn có thông tin chân dài Hà thành đã được Đỗ Vinh Quang cầu hôn tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng vào đầu tháng 7 vừa qua. Dù liên tục bị soi "hint" yêu đương, song cả hai không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận.

Tuy nhiên, mới đây, con trai cả bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh đã chia sẻ hình ảnh tụ họp bên em trai Đỗ Vinh Quang và những người thân khiến nhiều khán giả chú ý: "Đã lâu lắm rồi", cậu cả nhà bầu Hiển viết, đính kèm loạt icon trái tim.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh 1
Hình ảnh được con trai cả bầu Hiển chia sẻ. 

Đáng chú ý, trong bức ảnh, cư dân mạng còn thấy sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh. Người đẹp 9X diện đầm xanh nổi bật, tóc buông dài, ngồi cạnh mọi người thay vì gần kề bạn trai Chủ tịch.

Với động thái này của thiếu gia Đỗ Quang Vinh được xem thay cho lời xác nhận Đỗ Mỹ Linh là bạn gái của em trai anh.

Trước đây, người hâm mộ từng bắt được khoảnh khắc cả hai check-in du lịch cùng một địa điểm. Sau 7749 bằng chứng "rõ mồn một", người hâm mộ càng thêm phần chắc chắn về mối quan hệ này. "Team qua đường" đã liên tục bắt gặp hình ảnh thân mật giữa người đẹp này và thiếu gia Hà thành. Cả hai thoải mái trò chuyện với nhau giữa nơi đông người. 

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh và Vinh Quang - con trai bầu Hiển ngồi cạnh nhau trong một sự kiện.

 

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh 3
Trong một dịp đặc biệt, người đẹp cũng có mặt cùng con trai bầu Hiển khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

 

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đi xem V-League 2022 tại Đà Nẵng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia Đỗ Vinh Quang vào đúng dịp Valentine 2022. Cả hai được cho là có chuyến du lịch Phú Quốc. Được biết, Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ 2 của bầu Hiển, từng có quãng thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Cuối tháng 1/2020, cậu út nhà bầu Hiển được bổ nhiệm giữ vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành vị Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong buổi tụ họp nhà chồng tương lai, ngầm xác định mối quan hệ với thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh 5
Người hâm mộ đang rất mong chờ tin vui từ Đỗ Mỹ Linh.
Rộ thông tin Thiếu gia Đỗ Vinh Quang cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Rộ thông tin Thiếu gia Đỗ Vinh Quang cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Theo nguồn tin riêng của 2Sao.vn, trong chuyến đi Đà nẵng mới đây, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đám cưới của cặp trai tài gái sắc có thể diễn ra trong tương lai gần.

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