Sau khi nhận lời cầu hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển 'dắt tay nhau' sang nước ngoài chụp ảnh cưới?

Hậu trường 01/09/2022 19:41

Người hâm mộ bày tỏ hy vọng cặp đôi sớm báo tin vui về chung một nhà.

Đỗ Mỹ Linh được ngợi khen là một trong những nàng hậu lắm tài, xinh đẹp và có trái tim nhân ái. Sau 6 năm đăng quang, nàng hoa hậu lần đầu tiên công khai chuyện tình cảm cá nhân gây nhiều sự quan tâm chú ý và khán giả. Cụ thể, tháng 7/2022 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang - con trai út bầu Hiển. Theo như những bạn thân của cặp đôi chia sẻ, được biết, tiệc cầu hôn của đôi nam thanh nữ tú được giữ kín mọi hình ảnh và thông tin.

Sau khi nhận lời cầu hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển 'dắt tay nhau' sang nước ngoài chụp ảnh cưới? - Ảnh 1
Theo như những bạn thân của cặp đôi chia sẻ, được biết, tiệc cầu hôn của đôi nam thanh nữ tú được giữ kín mọi hình ảnh và thông tin - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh còn lại tiếp tục gây xôn xao khi lộ chi tiết đang cùng nhau ở Ý. Theo thông tin của báo Phụ nữ Việt Nam, Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Việt Nam 2016 sang nước ngoài để chụp ảnh cưới chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến. 

Sau khi nhận lời cầu hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển 'dắt tay nhau' sang nước ngoài chụp ảnh cưới? - Ảnh 2
Cặp đôi khoe ảnh xuất hiện cùng 1 địa điểm nhưng quyết không khoe ảnh chụp chung - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, con trai út nhà bầu Hiển đăng tải hình ảnh bảnh bao trong vest đen như đồ chú rể và úp mở chuyện sắp "đưa nàng về dinh". Dù chưa rõ thực hư chuyện cặp đôi sang Ý chụp ảnh cưới thực hư ra sao nhưng dưới phần bình luận hình ảnh, nhiều cư dân mạng đã gửi rất nhiều lời chúc phúc và hy vọng sớm nhận được tin vui của cặp đôi.

Sau khi nhận lời cầu hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển 'dắt tay nhau' sang nước ngoài chụp ảnh cưới? - Ảnh 3
Mới đây nhất, anh cả của Đỗ Vinh Quang đăng tải khoảnh khắc họp mặt thân mật và có Đỗ Mỹ Linh tham gia - Ảnh FBNV

Được biết hiện tại ngoài hoạt động nghệ thuật, Đỗ Mỹ Linh còn đảm nhận vai trò là BTV - MC thể thao của đài truyền hình. Không chỉ thế, nàng hậu là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, đảm nhận vai trò quan trọng trong các show thời trang. Từ kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp Hà thành cũng giữ đời tư khá kín đáo và nói không với scandal.

Ảnh hiếm về mẹ chồng tương lai hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người phụ nữ giỏi giang, quyền lực nhưng kín tiếng

Ảnh hiếm về mẹ chồng tương lai hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người phụ nữ giỏi giang, quyền lực nhưng kín tiếng

Khoảnh khắc mẹ chồng tương lai của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được cậu con trai đăng tải trông giản dị và phúc hậu vô cùng.

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