Sau khi nhận lời cầu hôn, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển 'dắt tay nhau' sang nước ngoài chụp ảnh cưới?

Đỗ Mỹ Linh được ngợi khen là một trong những nàng hậu lắm tài, xinh đẹp và có trái tim nhân ái. Sau 6 năm đăng quang, nàng hoa hậu lần đầu tiên công khai chuyện tình cảm cá nhân gây nhiều sự quan tâm chú ý và khán giả. Cụ thể, tháng 7/2022 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang - con trai út bầu Hiển. Theo như những bạn thân của cặp đôi chia sẻ, được biết, tiệc cầu hôn của đôi nam thanh nữ tú được giữ kín mọi hình ảnh và thông tin.

Theo như những bạn thân của cặp đôi chia sẻ, được biết, tiệc cầu hôn của đôi nam thanh nữ tú được giữ kín mọi hình ảnh và thông tin - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh còn lại tiếp tục gây xôn xao khi lộ chi tiết đang cùng nhau ở Ý. Theo thông tin của báo Phụ nữ Việt Nam, Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Việt Nam 2016 sang nước ngoài để chụp ảnh cưới chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến.