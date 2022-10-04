Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ

Hậu trường 04/10/2022 09:05

Thông tin mới nhất về đám cưới Đỗ Mỹ Linh được chính "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung tiết lộ trên sóng livestream.

Mới đây, xuất hiện trong buổi livestream cùng tân Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân, Chủ tịch Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung, cũng là người đứng đầu đơn vị quản lý dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám bất ngờ công khai ngày cưới của Đỗ Mỹ Linh.  

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 1
Ngày cưới của Đỗ Mỹ Linh được bà Kim Dung vô tình tiết lộ trong livestream mới đây. 

Trong lúc nói chuyện với Thiên Ân về lịch trình thi cử Miss Grand International 2022 và chuyện bay sang cổ vũ, bà Phạm Kim Dung cũng buột miệng công khai ngày cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh.

Theo đó, khi được người hâm mộ hỏi rằng Thiên Ân sẽ bay sang Indonesia để tham dự Miss Grand International 2022 một mình hay có ekip. Thiên Ân đã trả lời rằng trước mắt thì cô sẽ bay sang Indonesia một mình. Ngay sau đó, bà Phạm Kim Dung cũng bổ sung thêm: "Tối 23 là đám cưới Đỗ Mỹ Linh, nên 24 mọi người mới sang với Ân".

Cách đây không lâu, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng lỡ xác nhận sẽ là một thành viên của đội hình bê tráp trong đám cưới hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển. Lương Thùy Linh tiết lộ: "Chị là một trong những người bê tráp của chị Nga và chị Đỗ Mỹ Linh luôn". 

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 2
Lương Thùy Linh là nàng hậu đầu tiên xác nhận bê tráp trong ngày vui của Đỗ Mỹ Linh.

Thông tin hoa hậu 9X sắp cưới con trai bầu Hiển cũng đã râm ran suốt thời gian qua nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa chính thức xác nhận khiến khán giả yêu mến cô vô cùng nóng lòng chờ đợi. Tuy nhiên, chưa cần Hoa hậu Việt Nam công bố, thông tin này đã được "bà trùm hoa hậu" tiết lộ. 

Tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò với "thiếu gia nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" rộ lên vào dịp Valentine 2022. Sau đó, cặp đôi liên tục bị soi "hint" hẹn hò, thậm chí Đỗ Mỹ Linh thi thoảng xuất hiện bên gia đình tình tin đồn. 

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 3
Phía nhà chồng tương lai đăng ảnh có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Theo nguồn tin từ hội bạn thân của Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã cầu hôn Đỗ Mỹ Linh trong chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 7/2022. Vào cuối tháng 8 vừa qua, có thông tin cho rằng Đỗ Mỹ Linh và cậu út nhà bầu Hiển xuất ngoại chụp ảnh cưới. Theo đó, họ có nhiều bức ảnh tương đồng trong chuyến đi Italy.

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 4
 Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang lộ hint hẹn hò ở châu Âu.

 

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 5
Mới đây nhất cả 2 bị bắt gặp hẹn hò ở một quán ăn vỉa hè Hà Nội.

Trước thềm hôn lễ, dù chưa từng công khai hẹn hò với khán giả, nhưng không ít lần cư dân mạng bắt cặp cả hai đều check-in tại một địa điểm. Có thể thấy, cả hai đang dành thời gian chuẩn bị các khâu cho ngày trọng đại tới. Khán giả đang nóng lòng đếm ngược từng ngày chờ ngày người đẹp lên xe hoa. 

Ngày đám cưới Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đã rõ ràng, được chính nhân vật 'quyền lực' này tiết lộ - Ảnh 6
Đỗ Vinh Quang và Mỹ Linh.
'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc'

'Soi' tòa 'lâu đài' mặt phố của hôn phu Đỗ Mỹ Linh, từng ngóc ngách đều 'sặc mùi quý tộc'

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