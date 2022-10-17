"Siêu xe" có 1-0-2 trong lễ ăn hỏi Đỗ Mỹ Linh

Chiều 17/10, đám hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và bạn trai Đỗ Vinh Quang diễn ra tại nhà riêng trên một con phố cổ tại Hà Nội, với sự có mặt của hai bên gia đình, họ hàng, và một vài người bạn thân.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài trắng trang nhã, thướt tha, toát lên vẻ kiều diễm, vô cùng cuốn hút. Được biết, bộ áo dài mang tên Thanh Ngọc Ban Mai, là món quà do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế, dành cho đàn em trong ngày trọng đại.

Bộ áo dài Thanh Ngọc Ban Mai mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc trong lễ ăn hỏi.

Góp mặt trong dàn bê tráp của lễ hỏi gồm những người thân và bạn bè thân thiết của người đẹp như: Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, Thùy Dung … Áo dài dàn bê tráp nhà gái chọn màu hồng phấn làm tone màu chủ đạo.

Dàn bê tráp nhà gái hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng và xinh đẹp.

Về phía nhà trai - chú rể Đỗ Vinh Quang cùng dàn phù rể cũng vô cùng bảnh bao với vest xanh lịch lãm. Được biết, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhà trai xuất phát từ đi lúc 14h30 để sang nhà Đỗ Mỹ Linh.

Đáng chú ý, phương tiện mà con trai bầu Hiển chọn khi sang nhà gái lại không phải là siêu xe tiền tỷ như mọi người đoán trước đó mà là bằng xích lô. 9 lễ với 9 chiếc xích lô nổi bật di chuyển trên đường phố Hà Nội đã thu hút sự tò mò của người đi đường. Có thể thấy, với phương tiện có phần "độc, lạ", đậm chất truyền thống, lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ càng mang đậm dấu ấn Việt xưa.

Dàn xích lô đỏ rực, nổi bật một góc phố Hà Nội.

Trong lễ ăn hỏi của Đỗ Mỹ Linh, dàn bảo vệ túc trực nghiêm ngặt, tình hình an ninh xung quanh khu vực nhà riêng của nàng Hậu cũng được tăng cường để tránh ùn tắc giao thông. Sau lễ ăn hỏi, hôn lễ chính thức của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 23/10 tới đây tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội, hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều cái tên đình đám trong showbiz, đặc biệt là hội bạn bè, chị em hoa hậu thân thiết của nhà Sen Vàng.

Tại hôn lễ chính ngày 23/10, cặp đôi cũng đã đề ra một số quy định trong hôn lễ của mình. Cụ thể, do vấn đề riêng tư nên yêu cầu không chụp ảnh, quay phim trong quá trình diễn ra hôn lễ được cặp đôi đề cao.