Cô Xuyến 'Về nhà đi con' xác nhận chia tay chồng thứ tư

Hậu trường 17/02/2021 15:36

Nữ diễn viên Hoàng Yến – người thủ vai cô Xuyến trong bộ phim đình đám “Về nhà đi con”, xác nhận đã chia tay chồng. Được biết đây là người đàn ông thứ 4 của nữ diễn viên. Cả hai đã nhận quyết định ly hôn hồi tháng 3/2020.

Nữ diễn viên cho biết cô và chồng cũ kém tuổi tên Cao Thắng đã nhận quyết định li hôn hồi 31/3/2020. Vì không muốn gây ồn ào chuyện đời tư với khán giả và truyền thông nên Hoàng Yến đã giữ kín chuyện chuyện này mặc cho chồng cũ nhiều lần thách thức, livestream nói xấu về cô. 

Anh Cao Thắng cho biết vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn từ khi công việc làm ăn của anh đổ bể, đồng thời anh cũng tố cáo vợ cũ nhắn tin nói nhớ nhung, hẹn hò với người đàn ông khác. Lâu dần, vợ chồng tranh cãi ngày càng lớn, dẫn đến quyết định "đường ai nấy đi". Cũng theo anh Thắng, 2 vợ chồng chưa hề trải qua đủ 3 lần hòa giải với cơ quan chức năng nên anh không chấp thuận đơn li hôn đó. 

Hiện tại, Hoàng Yến và gia đình không cho chồng cũ gặp bé Mầm, con chung của họ, lý do theo cô là anh gặp bất ổn về mặt tâm lý hậu li hôn. Hoàng Yến cũng khẳng định cô không ngoại tình với trai trẻ như chồng cũ tố cáo. 

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Nữ diễn viên xác nhận mình và chồng cũ đã nhận quyết định li hôn hồi cuối tháng 3/2020 - Ảnh: Internet

Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ tư tên Cao Thắng từ tháng 10/2016. Anh kém cô 3 tuổi. Cặp đôi có một con chung năm nay 3 tuổi, tên ở nhà là Mầm. Với các cuộc hôn nhân trước, Hoàng Yến có hai người con riêng là Yến My (27 tuổi) và Yến Minh (19 tuổi). Cao Thắng cũng có một con trai riêng tên Phú. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm với các con cho đến khi không thể tìm thấy tiếng nói chung. 

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Hoàng Yến và Cao Thắng bên bé Mầm (con chung của cả 2) và bé Phú (con riêng của Cao Thắng) - Ảnh: Internet

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua những vai diễn đanh đá, có chút lẳng lơ trong các phim Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời... Năm 2019, cô gây ấn tượng với vai cô Xuyến lẳng lơ trong phim Về nhà đi con. Đến năm 2020, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Những ngày không quên - phiên bản mùa COVID-19 của Về nhà đi con.

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