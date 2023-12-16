Những ngày vừa qua, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Đào Hoàng Yến đã có những chia sẻ về chuyện xuống tóc đi tu của mình.
- 'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc'
- Võ Hoàng Yến chia sẻ quá trình trữ đông trứng ở Thái Lan
Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Đào Hoàng Yến đã có những chia sẻ về chuyện xuống tóc đi tu của mình. Cô cho biết những ngày qua, mình nhận được khá nhiều bình luận như: "Đi tu rồi sao không im lặng đi mà cứ khoe hình ảnh lên Facebook làm gì?", "Tiếc quá từ giờ không được xem Yến đóng phim nữa", "Chị đã khóc khi nghĩ Yến đi tu luôn", "Đi tu mà còn làm màu đánh bóng tên tuổi", "Tu mà không tĩnh tâm đi cứ up ảnh với video lên mạng"...
Đào Hoàng Yến một lần nữa gây bất ngờ khi cho biết mình chỉ đi tu trong 8 ngày và hiện tại đã trở về cuộc sống bình thường. Cô cho biết cư dân mạng hiểu nhầm. Cô cho biết mình đang là một người bình thường chứ không còn là tu nữ như lúc ở bên Ấn Độ. Lúc ở khóa tu, "Cô Xuyến" quá xúc động vì đúng lễ lớn và bản thân Yến cũng đã có tâm nguyện xuống tóc xuất gia gieo duyên trước khi đi Ấn Độ một tháng. Cô khẳng định mình chỉ tham gia giữ giới làm một tu nữ trong 8 ngày.
Bên cạnh đó, Hoàng Yến cho biết, sau khi Yến về Việt Nam, trong 50 người trong tăng đoàn đi cùng thì có hơn 30 người giống như mình, cũng xin xuất gia gieo duyên. Nữ diễn viên chia sẻ: "Trước khi về Việt Nam cũng đã xin thầy xả giới. Từ ngày Yến chia sẻ những đoạn clip hay hình ảnh ở Ấn Độ là Yến muốn chia sẻ cảm xúc tuyệt vời của mình, việc lợi lạc khi được ở quê hương của Phật và hạnh phúc ra sao. Chứ không phải hiện tại Yến đang đi tu mà khoe khoang.
Yến đã trở lại cuộc sống bình thường và vẫn đóng phim. Yến vẫn tiếp tục livestream bán hàng và trò chuyện cùng chị em. Vì Yến còn nuôi mẹ nuôi con nên chưa đủ phước duyên để đi tu. Biết đâu đến cuối đời đủ phước được tu luôn cũng là may mắn".
Hoàng Yến có cuộc sống hôn nhân trắc trở. Sau 4 lần tan vỡ, hiện tại cô sống bình yên bên các con và gia đình, tập trung hoạt động nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh.
Thời gian qua, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh lạc quan, tích cực lên mạng xã hội. Cô mong muốn truyền cảm hứng cho các phụ nữ về thông điệp: Không có biến cố nào ở đời mà không vượt qua được.