Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Đào Hoàng Yến đã có những chia sẻ về chuyện xuống tóc đi tu của mình. Cô cho biết những ngày qua, mình nhận được khá nhiều bình luận như: "Đi tu rồi sao không im lặng đi mà cứ khoe hình ảnh lên Facebook làm gì?", "Tiếc quá từ giờ không được xem Yến đóng phim nữa", "Chị đã khóc khi nghĩ Yến đi tu luôn", "Đi tu mà còn làm màu đánh bóng tên tuổi", "Tu mà không tĩnh tâm đi cứ up ảnh với video lên mạng"...

Đào Hoàng Yến một lần nữa gây bất ngờ khi cho biết mình chỉ đi tu trong 8 ngày và hiện tại đã trở về cuộc sống bình thường. Cô cho biết cư dân mạng hiểu nhầm. Cô cho biết mình đang là một người bình thường chứ không còn là tu nữ như lúc ở bên Ấn Độ. Lúc ở khóa tu, "Cô Xuyến" quá xúc động vì đúng lễ lớn và bản thân Yến cũng đã có tâm nguyện xuống tóc xuất gia gieo duyên trước khi đi Ấn Độ một tháng. Cô khẳng định mình chỉ tham gia giữ giới làm một tu nữ trong 8 ngày.