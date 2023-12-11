'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc'

Hậu trường 11/12/2023 14:02

Trải qua nhiều lần tan vỡ hôn nhân, diễn viên Hoàng Yến thông báo xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ.

Sau vụ ồn ào bị chồng cũ hành hung tại quán ăn, nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con" nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh, đoạn clip diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc, xuất gia gieo duyên.

Chia sẻ với Vietnamnet về quyết định bất ngờ này, diễn viên Hoàng Yến cho biết: "Tôi đã trải qua gần 50 năm sống giữa cuộc đời, trải nghiệm tận hưởng biết bao chuyện vui buồn, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể nào nhớ hết, rồi nhìn sang những người xung quanh, những người phụ nữ trong cộng đồng của mình, chẳng ai là không có ít nhiều nỗi khổ niềm đau. Những éo le trong đời của nhiều người tâm sự khiến tôi thêm xót xa, thắt ruột. Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc khi hát Phật ca mấy năm qua".

'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc' - Ảnh 1
Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh, đoạn clip diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc, xuất gia gieo duyên

Chính vì tìm thấy sự an lành khi nghe/xem/hát những bài Phật ca khiến Hoàng Yến tha thiết được một lần xuống tóc đắp y thực hành đời sống của người xuất gia. Nữ diễn viên tin rằng, sau này khi hát những bài về Phật pháp sẽ có sự thẩm thấu sâu sắc hơn đến người nghe khi đã từng có trải nghiệm làm người tu hành.

Hoàng Yến cho biết: "Tình yêu lớn nhất cuộc đời của tôi chính là người mẹ. Tôi luôn cảm ơn mẹ vì mẹ là nơi bình yên nhất để tôi có thể ngã vào mỗi khi giông bão cuộc đời ập tới. Các con cũng vậy, là liều thuốc kháng sinh chữa lành mọi vết thương của tôi".

'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc' - Ảnh 2
Hoàng Yến tha thiết được một lần xuống tóc đắp y thực hành đời sống của người xuất gia

Kể từ khi ồn ào với chồng cũ nổ ra, đời tư của Hoàng Yến nhận về không ít lời mỉa mai, cay nghiệt vì từng 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Trước đó, khi được hỏi có thấy phiền khi bị gọi là người phụ nữ có 4 chồng không, Hoàng Yến không ngần ngại cho biết: "Đấy là sự thật mà, 4 lần lấy chồng, 4 lần kết hôn và đã ly hôn. Đấy không phải là xấu, đẹp mà nó chỉ là một danh từ. Con người ta ở tuổi gần 50 rất khổ sở vì tư duy và khái niệm bị giam hãm trong một suy diễn. Càng suy diễn, càng mệt mỏi và như thế cuộc sống áp lực. Tôi có 4 lần lấy chồng đó là sự thật. Ngoài ra, sự thật không thể thay đổi được và cái đầu bạn nghĩ điều tích cực thì cuộc sống sẽ muôn màu tươi đẹp". 

'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc' - Ảnh 3
Nữ diễn viên tin rằng, sau này khi hát những bài về Phật pháp sẽ có sự thẩm thấu sâu sắc hơn đến người nghe khi đã từng có trải nghiệm làm người tu hành

Đồng thời, cô cũng bày tỏ ý định lên xe hoa lần 5 nếu tìm được may mắn có duyên đến, Hoàng Yến nói: "Tôi vẫn xinh mà, không lấy chồng nữa thì hơi phí. Hiện tại thì tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi nào có thì chưa biết. Bản thân mình không biết rằng cuộc đời sẽ xảy ra những gì, duyên mình đến với ai. Tôi sẽ sống bằng những tháng ngày hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao mình khổ đến vậy. Những tổn thương đến để tôi biết rằng bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào".

'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc' - Ảnh 4
Kể từ khi ồn ào với chồng cũ nổ ra, đời tư của Hoàng Yến nhận về không ít lời mỉa mai, cay nghiệt vì từng 4 lần đổ vỡ hôn nhân

Sau ly hôn chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp cá nhân. Cô cho biết mình cắt đứt hoàn toàn với người cũ, thậm chí là không nhận tiền trợ cấp nuôi con. Nữ diễn viên khẳng định rằng nếu đối phương mong muốn chu cấp cho con thì cô sẽ không ngăn cản nhưng mặt khác cô cũng chẳng ép buộc nếu chồng cũ không muốn chịu trách nhiệm.

'Cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc sau nhiều biến cố hôn nhân: 'Tôi mang ước mơ làm sao để thoát khổ và đã tìm tới sự an lạc' - Ảnh 5
Sau ly hôn chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp cá nhân

Mạnh dạn để bước qua đau khổ” và “đừng bận tâm đến miệng tiếng thiên hạ” - Hoàng Yến bày tỏ quan điểm về việc ly hôn và đó cũng là điều cô mong mỏi truyền tải đến cho những người phụ nữ khác.

'Cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thẳng thắn khi bị hỏi: Làm khổ đàn ông đến bao giờ?

'Cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thẳng thắn khi bị hỏi: Làm khổ đàn ông đến bao giờ?

Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về chuyện đời tư.

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