'Cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả thẳng thắn khi bị hỏi: Làm khổ đàn ông đến bao giờ?

Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về chuyện đời tư.

Sau sự kiện bị chồng cũ đánh tại quán ăn, nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai Cô Xuyến trong phim "Về nhà đi con" nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hiện tại, sau tuyên bố ly hôn người chồng thứ 4 này, "cô Xuyến" thường xuyên chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ lên mạng xã hội. Hiện tại, sau tuyên bố ly hôn người chồng thứ 4, "cô Xuyến" thường xuyên chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ lên mạng xã hội Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Yến bất ngờ đăng tải đoạn clip đáp trả bình luận gay gắt của khán giả khi hỏi rằng: "Chị muốn làm khổ đàn ông đến bao giờ?". Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ:

"Tôi thấy đàn ông mà được tôi làm khổ đấy là hạnh phúc và sung sướng nhất cuộc đời rồi. Phụ nữ nhỏ bé như tôi lấy đâu ra khả năng và trình độ, sức mạnh để làm khổ đàn ông hả bạn. Nghĩ cho cùng, chỉ có người phụ nữ khổ về đàn ông thôi nên hãy thay đổi tư duy nha bạn. Phụ nữ chúng tôi nhẹ nhàng, hiền lành nếu người đàn ông nào đủ sự quan tâm, tiền có cũng được không có cũng được vì chúng tôi tự làm được thì tôi không làm khổ ai cả". Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Yến bất ngờ đăng tải đoạn clip đáp trả bình luận gay gắt của khán giả khi hỏi rằng: "Chị muốn làm khổ đàn ông đến bao giờ?" Trước đó, khi được hỏi có thấy phiền khi bị gọi là người phụ nữ có 4 chồng không, Hoàng Yến không ngần ngại cho biết: "Đấy là sự thật mà, 4 lần lấy chồng, 4 lần kết hôn và đã ly hôn. Đấy không phải là xấu, đẹp mà nó chỉ là một danh từ. Con người ta ở tuổi gần 50 rất khổ sở vì tư duy và khái niệm bị giam hãm trong một suy diễn. Càng suy diễn, càng mệt mỏi và như thế cuộc sống áp lực. Tôi có 4 lần lấy chồng đó là sự thật. Ngoài ra, sự thật không thể thay đổi được và cái đầu bạn nghĩ điều tích cực thì cuộc sống sẽ muôn màu tươi đẹp".

Hoàng Yến có cuộc sống hôn nhân trắc trở. Sau 4 lần tan vỡ, hiện tại cô sống bình yên bên các con và gia đình, tập trung hoạt động nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh Đồng thời, cô cũng bày tỏ ý định lên xe hoa lần 5 nếu tìm được may mắn có duyên đến, Hoàng Yến nói: "Tôi vẫn xinh mà, không lấy chồng nữa thì hơi phí. Hiện tại thì tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi nào có thì chưa biết. Bản thân mình không biết rằng cuộc đời sẽ xảy ra những gì, duyên mình đến với ai. Tôi sẽ sống bằng những tháng ngày hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao mình khổ đến vậy. Những tổn thương đến để tôi biết rằng bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào". Nói về những đổ vỡ của Hoàng Yến, mẹ ruột và con gái cô đều không khỏi xót xa và mong mỏi nữ diễn viên tìm được hạnh phúc trọn vẹn sau những đau khổ Nói về những đổ vỡ của Hoàng Yến, mẹ ruột và con gái cô đều không khỏi xót xa và mong mỏi nữ diễn viên tìm được hạnh phúc trọn vẹn sau những đau khổ. Con gái lớn của cô từng cho biết: "Mẹ cho tôi niềm tin vào việc trọn vẹn với mỗi tình yêu. Mỗi người có một cách sống và tôi luôn tôn trọng cuộc sống của mẹ. Mẹ cứ ngã đi, đau đi vì chúng tôi luôn ở sau lưng. Việc chia tay ai đó luôn rất khó khăn nhưng mẹ vẫn vượt qua. Mẹ rất mạnh mẽ và phi thường".

Bước qua 4 "lần đò", "cô Xuyến" Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng Diễn viên Hoàng Yến (cô Xuyến của 'Về nhà đi con') cho biết sau bốn 'lần đò', cô có thể tiếp tục yêu và cưới nhưng cô lựa chọn cuộc sống một mình bình lặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-xuyen-hoang-yen-ap-tra-thang-than-khi-bi-hoi-lam-kho-an-ong-en-bao-gio-615990.html