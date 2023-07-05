Bước qua 4 "lần đò", "cô Xuyến" Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng

Hậu trường 05/07/2023 19:54

Diễn viên Hoàng Yến (cô Xuyến của 'Về nhà đi con') cho biết sau bốn 'lần đò', cô có thể tiếp tục yêu và cưới nhưng cô lựa chọn cuộc sống một mình bình lặng.

 

Đào Hoàng Yến sinh năm 1976, trong một gia đình có bố làm về thể thao, còn mẹ cô hoạt động trong ngành y. Từ bé cô đã xinh xắn và bộc lộ thiên hướng về ca hát, nghệ thuật. Chính bố là người động viên cô thử sức làm diễn viên khi thấy Nhà hát Tuổi Trẻ thông báo tuyển sinh. Năm 13 tuổi, cuộc đời cô bước sang trang mới khi trúng tuyển vị trí thứ hai trong 2.000 thí sinh ứng tuyển năm đó. Cùng khóa với cô còn có những nghệ sĩ tên tuổi khác như Vân Dung, Nguyệt Hằng, Đức Khuê, Sĩ Tiến...

Bước qua 4 'lần đò', 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng - Ảnh 1
Diễn viên Hoàng Yến hay được khán giả biến đến với cái tên quen thuộc “cô Xuyến” sau khi cô góp mặt trong bộ phim quốc dân Về nhà đi con.
Bước qua 4 'lần đò', 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng - Ảnh 2
Hoàng Yến là một trong những diễn viên quen mặt của dòng phim truyền hình phía Bắc

Trải qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân, giờ đây diễn viên Hoàng Yến đang tận hưởng cuộc sống độc thân và phát triển sự nghiệp. Mới đây nhất, trên mạng xã hội nữ diễn viên không ngại khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về vấn đề lấy 4 chồng.

Cụ thể, khi được hỏi: "Chị có thấy phiền khi mọi người gọi chị là người phụ nữ có 4 chồng không?". Hoàng Yến thẳng thắn bày tỏ: "Đấy là sự thật mà, 4 lần lấy chồng, 4 lần kết hôn và đã ly hôn. Đấy không phải là xấu, đẹp mà nó chỉ là một danh từ. Con người ta ở tuổi gần 50 rất khổ sở vì tư duy và khái niệm bị giam hãm trong một suy diễn. Càng suy diễn, càng mệt mỏi và như thế cuộc sống áp lực. Tôi có 4 lần lấy chồng đó là sự thật. Ngoài ra, sự thật không thể thay đổi được và cái đầu bạn nghĩ điều tích cực thì cuộc sống sẽ muôn màu tươi đẹp".

Bước qua 4 'lần đò', 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng - Ảnh 3
 Hoàng Yến không còn nghĩ đến hôn nhân sau bốn lần đổ vỡ.

 

Bước qua 4 'lần đò', 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng - Ảnh 4
Hoàng Yến cho rằng khi đã chia tay không cần phải khóc nữa
Bước qua 4 'lần đò', 'cô Xuyến' Hoàng Yến đáp trả khi bị mỉa mai lấy nhiều chồng - Ảnh 5
Nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng thay đổi cách ăn mặc gợi cảm, trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, nhuộm tóc hồng trẻ trung

Hoàng Yến cho rằng khi đã chia tay không cần phải khóc nữa: "Nhiều bạn hỏi tôi sau khi chia tay làm thế nào để thoát khỏi đau khổ. Tôi nói nếu khó để quên thì đừng chia tay mà hãy giữ gìn nhau khi còn có thể. Còn khi cảm thấy không thể chung lối được nữa, phải thấy xa nhau là hạnh phúc, cho mình năng lượng tích cực để luôn hướng về phía trước".

Nói về những đổ vỡ của Hoàng Yến, mẹ ruột và con gái cô đều bày tỏ xót xa. Điều họ mong mỏi nhất là nữ diễn viên được hạnh phúc và hồi phục tâm lý sau những đau khổ. Con gái lớn của cô cho biết: "Mẹ cho tôi niềm tin vào việc trọn vẹn với mỗi tình yêu. Mỗi người có một cách sống và tôi luôn tôn trọng cuộc sống của mẹ. Mẹ cứ ngã đi, đau đi vì chúng tôi luôn ở sau lưng. Việc chia tay ai đó luôn rất khó khăn nhưng mẹ vẫn vượt qua. Mẹ rất mạnh mẽ và phi thường".

Hiện tại, Hoàng Yến là một trong những diễn viên quen mặt của dòng phim truyền hình phía Bắc. Cô thường đóng những nhân vật có tính cách lẳng lơ, đanh đá, gần đây nhất là cô Xuyến trong Về nhà đi con hay bà Loan trong Đấu trí. Hoàng Yến có cuộc sống hôn nhân trắc trở. Sau bốn lần tan vỡ, hiện tại cô sống bình yên bên các con và gia đình, tập trung hoạt động nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh.

 

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Từ khóa:   cô Xuyến Hoàng Yến hôn nhân

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