Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ

Hậu trường 03/07/2023 18:54

Hình ảnh mới Kasim Hoàng Vũ trông gương mặt 'biến dạng' khác nhiều vẻ gai góc của rocker trước đó. Anh phủ nhận can thiệp 'dao kéo'.

 

Kasim Hoàng Vũ vừa cập nhật loạt ảnh mới. Hàng trăm khán giả bình luận rằng ngoại hình Kasim Hoàng Vũ khác lạ, gương mặt biến dạng đến khó tin không giống với hình ảnh rocker gai góc, bụi bặm như trước đây.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh 1
Kasim Hoàng Vũ là giọng ca được nhiều khán giả yêu thích sau chương trình Sao mai điểm hẹn 2014.

 Kasim Hoàng Vũ giải thích vừa hoàn thành ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Phần cằm của anh hiện tại vẫn còn vết mổ khá rõ.

Cộng thêm lần đầu cắt tóc ngắn sau 20 năm, ca sĩ thấy ngoại hình hiển nhiên thay đổi ít nhiều. Hiện tại sức khỏe anh ổn định, chỉ ăn được đồ mềm do hàm chưa thể cử động mạnh. Bác sĩ dặn Kasim Hoàng Vũ nghỉ ngơi khoảng 5, 6 tháng để phần xương và cơ hàm hồi phục hoàn toàn. "Nhờ ăn ít, mặt và thân hình tôi gầy đi nhiều, nhờ vậy trông trẻ đẹp hơn", anh nói.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh 2
Ngoại hình Kasim Hoàng Vũ hiện tại.

 

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh 3
Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư, hoạt động tại thị trường hải ngoại.

Thời gian qua, ca sĩ khó chịu vì liên tục nhận câu hỏi liên quan việc phẫu thuật thẩm mỹ. Anh từng vài lần thông báo về tình trạng sức khỏe nhưng vẫn bị người dùng mạng soi mói.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là ca sĩ Bích Phương - ca sĩ nhạc rock nổi tiếng thập niên 1980-1990 tại miền Trung. Anh giành giải cao nhất tại cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2004. Vẻ ngoài cá tính cùng chất giọng khỏe khoắn, nội lực, phong cách trình diễn "đầy lửa" giúp anh tạo được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Kasim Hoàng Vũ bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz. Anh chọn nước Mỹ làm điểm đến tiếp theo và hoạt động ca hát chủ yếu ở các sân khấu hải ngoại.

Từ ngày rời Vbiz, nam ca sĩ ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư nên khán giả không khỏi bất ngờ khi anh đã có hai con trên đất Mỹ dù vẫn chưa làm đám cưới. Kasim Hoàng Vũ tâm sự, anh và người yêu hiện tại đã bên nhau 11 năm, trong đó có 1 năm yêu xa, sau đó anh quyết định sang Mỹ để đoàn tụ và cùng cô chăm sóc 2 con nhỏ.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh 4
Anh giữ kín danh tính vợ vì cô không hoạt động trong showbiz.
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với mặt 'biến dạng' sau thời gian dài ở Mỹ - Ảnh 5
Lần hiếm hoi nam ca sĩ khoe diện mạo con trai.

Anh kể: "Kasim có hai nhóc, một nhóc 3 tuổi và một nhóc 9 tuổi. Hình như hai đứa chỉ thích chơi game, không thích hát hò gì hết. Lâu lâu hát linh tinh cho vui thôi. Nhưng nhóc lớn thì có vẻ cũng thích đàn. Kasim có mua một cái đàn piano rất lớn, thỉnh thoảng cậu lớn cũng đánh cho vui".

Vì bạn gái là người không hoạt động nghệ thuật nên muốn giữ kín danh tính, không muốn xuất hiện trên mặt báo để giữ cho đời sống được bình yên, không thị phi.

Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Chỉ là thiếu một cái đám cưới công khai với mọi người thôi nhưng tôi đã xem cô ấy là vợ - người bạn đời của mình rồi. Mẹ tôi thương cô ấy như con gái và ba mẹ cô ấy cũng xem tôi như người trong gia đình".

 

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