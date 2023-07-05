Hoàng Mập chia sẻ về con gái xinh như hot girl cao 1,72m, được khuyên đi thi hoa hậu

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Khánh Trinh đã "bỏ túi" hàng chục vai diễn lớn nhỏ như: Chàng mập nghĩa tình, Nhà ông Hoàng có ma, Nhà ông Hoàng có vàng, Hoàng Hạc Lâu, Nghĩa nặng hơn tình, Chiều nghiêng, Bến đổ liêu xiêu, Má tôi là đại gia, Ngôi nhà hạnh phúc, Yêu thuê, Hợp đồng yêu đương, Dương thế bao la sầu...

Khánh Trinh (Đoan Trinh) gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1,72m, nụ cười tươi, hiện đang làm diễn viên. Nhiều người nhận xét con gái Hoàng Mập phù hợp với các vai diễn mang nét tính cách hiền lành. Khánh Trinh rất thân thiết với ba. Trên trang cá nhân, bên cạnh những bức ảnh đi diễn, cô còn chia sẻ khoảnh khắc lầy lội với nghệ sĩ Hoàng Mập khiến khán giả thích thú.

Trong chương trình Quý cô thông thái, khi chia sẻ về con gái xinh đẹp, tài năng của mình, Hoàng Mập tự hào cho biết Khánh Trinh đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nam diễn viên hài hước thừa nhận vì con gái ngoan quá nên anh cũng lo vì “đến giờ con vẫn chưa có người yêu". Anh tâm sự: “Lúc đầu, tôi phải năn nỉ con hết cấp 3 rồi hãy có bạn trai. Bây giờ con tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa có. Bé có nói hiện tại chưa muốn có người yêu mà muốn đi chơi với nhóm bạn, vì như vậy sẽ vui hơn".

Hoàng Mập (bìa phải) và con gái (áo đỏ)

Khi được hỏi nghĩ gì về những hình ảnh gợi cảm của con gái trên mạng xã hội, Hoàng Mập chia sẻ: "Con gái tôi năm nay 24 tuổi rồi. Tôi quan niệm, sau 18 tuổi thì cuộc đời là của con. Con khôn hay con khờ là do con sống, con chọn. Tôi chỉ có nhiệm vụ đứng sau lo cho con về kinh tế, về đường đi nước bước thôi.

Còn chuyện con ăn mặc như thế nào, con muốn gì là quyền của con. Tuy nhiên, tôi vẫn nói với con rằng, mặc gì thì mặc đừng hở quá.

Mọi người dạo này hay nói với tôi "con gái Hoàng Mập đẹp quá, dễ thương quá, sexy quá, cao mét bảy, 3 vòng chuẩn, dáng xinh cho đi thi hoa hậu đi" nhưng tùy ý con. Con thích thì đi thi, tôi không ép.

Còn con người ta sống ở đời, đạo đức, cách cư xử hàng ngày mới quan trọng. Mặc kín đáo mà hư thì vẫn hư. Mặc đồ tắm chụp hình mà ngoan vẫn ngoan. Bộ đồ chỉ là hình thức bên ngoài thôi, không thể đánh giá nhân cách một người qua bộ đồ được.

Hơn nữa, việc con chụp hình gợi cảm cũng là cách con lưu giữ thanh xuân của mình, miễn đừng phản cảm, lố lăng là được".

Hoàng Mập kể trước đây, con gái thường giấu chuyện có ba là diễn viên nổi tiếng. Thậm chí, khách mời kể có lần anh và Việt Hương đưa con đến trường học. Khi đó, nam diễn viên cũng vào theo và nhận mình là ba của Khánh Trinh. “Tôi chỉ nói vậy mà con về giận tôi cả tháng, không nói chuyện. Con khóc quá trời, nói: “Ba làm vậy chi để cả trường biết con là con Hoàng Mập. Biết là con của ba người ta để ý kỹ lắm, cái gì người ta cũng mang ba ra nói hết". Kể cả con thi vào trường sân khấu cũng không nói là con của tôi", anh chia sẻ thêm.