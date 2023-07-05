Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không'

Hậu trường 05/07/2023 16:24

Dù đã nghỉ diễn suốt 15 năm nhưng khi trở lại với nghề, Bích Hằng vẫn được nhiều đạo diễn săn đón, ưu tiên chọn lựa vai diễn.

Bích Hằng là một nghệ sĩ nổi đình đám trên sân khấu kịch hồi cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao danh vọng, nữ diễn viên bất ngờ từ bỏ sự nghiệp để đến với hôn nhân khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bích Hằng.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên sinh năm 1963 đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi từ giã sự nghiệp.

Bích Hằng tâm sự: "Giới nghệ sĩ đa số lấy nghệ danh, còn tôi thì không, nghệ danh cũng chính là tên thật của tôi. Tôi đi học và đi diễn vào thập niên 1980, khi ấy không có khái niệm nghệ danh. Hồi đó có một đàn chị bảo tôi đổi tên đi nhưng tôi kệ, có sao dùng vậy. Cuối cùng thì cái tên Bích Hằng này theo tôi cả sự nghiệp".

Bích Hằng bắt đầu vào trường Sân khấu Điện ảnh năm 1982, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hồi ấy, cô thi chỉ vì thích chứ cũng không hiểu nhiều về nghề diễn.

"Phòng tôi thi ngày đó ai cũng chuẩn bị kỹ càng và có kinh nghiệm diễn xuất từ trước, riêng tôi cứ lơ ngơ. Thầy cô hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Tôi còn không biết tiểu phẩm là cái gì khi được yêu cầu diễn, phải xin ra ngoài xem mọi người diễn thì mới hiểu rồi diễn theo, ai ngờ lại đậu", nữ diễn viên chia sẻ.

Cô kể, tới khi vào học, cô mới bắt đầu đam mê nghề, mỗi lần tập kịch tới 12 giờ khuya là chuyện bình thường. Hồi đó đi tập chỉ có ca trà đá và lon sắt đựng cơm.

Sau khi ra trường, Bích Hằng về Đoàn Kịch Trẻ vì thấy bản thân hợp với tiêu chí, phong cách của đoàn. Cô Bạch Lan trưởng đoàn chọn Bích Hằng làm nhân sự nòng cốt cho đoàn. Kể từ đó, cô được làm diễn viên chính của đoàn, cứ thế đi diễn tới năm 1990 thì đoạt Huy chương Vàng thi Sân khấu Toàn quốc.

Dù công việc đang khá ổn nhưng nữ diễn viên lại quyết định nghỉ. Cô chia sẻ, thời đó bao cấp, diễn cho đoàn nào là chỉ được ở yên đó, không được diễn ngoài hay chạy show, hễ chạy show là bị kiểm điểm. Tính cô lại thích tự do, không muốn bị kìm kẹp, nên đã tự nghỉ.

Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không' - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ chia sẻ về quãng đời sự nghiệp của mình.

Cô Bạch Lan thấy Bích Hằng nghỉ liền tới gặp để mời quay lại vì Đoàn Kịch Trẻ đang thiếu diễn viên. Thời điểm đó, Bích Hằng nghe cô Lan quay lại đoàn kịch nhưng tuổi trẻ bổng bột, tính háo thắng, thấy cái gì không vừa lòng là không chịu được nên diễn có hơn một năm thì nghỉ hẳn.

Lần đó, Bích Hằng nghỉ một mạch suốt 15 năm trời, tới năm 2005 mới quay trở lại.

Bích Hằng cũng chia sẻ, cô từ bỏ sự nghiệp để đến với hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, Bích Hằng chọn chia tay, thời điểm đó cô gặp nhiều khó khăn phải ra chợ bán buôn kiếm thêm thu nhập.

"Trong 15 năm nghỉ diễn đó, tôi làm đủ công việc để kiếm sống. Tôi lập cả công ty, làm giám đốc, rồi lại ra chợ bán đồ chơi, bán cà phê, bán mỹ nghệ…" cô nói.

Bích Hằng vốn không định quay lại nghề nữa nhưng có một cô trợ lý đoàn phim ngày xưa tìm được số điện thoại của cô rồi gọi điện mời cô đi casting một bộ phim.

Bích Hằng kể lại: "Đến chỗ casting, trợ lý đạo diễn bảo tôi đi qua đi lại để xem có biết diễn không. Tôi nghe xong sốc luôn vì vốn dĩ từ khi thi vào trường sân khấu rồi suốt những năm học ở trường, tới khi đi diễn cho đoàn, tôi chưa bao giờ biết vai phụ là gì, chỉ diễn vai chính. Tôi bỏ về luôn".

Tới mấy hôm sau, cô lại được mời đi casting cho phim Ngã rẽ cuộc đời. Lần này, đạo diễn nghe Bích Hằng thoại đến câu thứ 3 liền bảo: "Thôi được rồi, tôi nghe bà thoại đến câu thứ 3 là biết bà thứ dữ rồi". Lập tức, cô được chọn vào phim đó luôn.

Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không' - Ảnh 3
Bích Hằng cùng 2 con lớn.

Đang quay phim Ngã rẽ cuộc đời thì đạo diễn Lê Ngọc Linh từ Hà Nội vào mời Bích Hằng đi casting cho phim Muối mặn gừng cay. Ban đầu, đạo diễn nhắm cô vào vai Trang nhưng sau khi đọc kịch bản, Bích Hằng thẳng thắn nói: "Em không thích vai này, quá một chiều. Em thích vai bà Ngà hơn". Thế là đạo diễn Lê Ngọc Linh giao cho cô đóng vai bà Ngà. "Tôi nghĩ đạo diễn đồng ý cũng một phần vì tôi lúc đó nhìn lam lũ do phải đi buôn bán vất vả, hợp với nhân vật Ngà trong phim", Bích Hằng bộc bạch.

Từ phim Muối mặn gừng cay đó, cô trở lại đi diễn liên tục cho tới tận bây giờ. 

Hiện tại, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Bích Hằng chia sẻ rất nhiều hình ảnh đời thường cùng nhiều hậu trường phim ảnh. Sự nghiệp hiện tại của cô không đình đám nhưng kinh tế đủ trang trải và lo thêm chi phí khác.

Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không' - Ảnh 4
Nữ diễn viên 6X đã trở lại với nghề diễn viên sau 15 năm.

Ngoài nghề diễn viên, cô còn có thêm nghề tay trái là trồng lan và viết kịch bản, Bích Hằng cho biết: "Chuyện tới đâu, theo tới đó, Hằng không biết tính toán và ngoại giao. Khi có phim thì nhận lời, không có phim thì nghề tay trái là trồng lan và viết kịch bản (đã có vài phim lên sóng). Chứ hỏi dự định thì mình cũng không biết".

Cách đây không lâu nữ diễn viên từng lo lắng khi căn hộ mà gia đình mua vẫn chưa thanh toán hết nhưng hai con trưởng thành cũng phụ giúp mẹ được rất nhiều, vì điều này mà cuộc sống của gia đình sung túc hơn.

Diễn viên Bích Hằng: Nghỉ diễn suốt 15 năm, bán đồ chợ để kiếm sống, từng bỏ về khi được yêu cầu 'đi qua đi lại xem có biết diễn không' - Ảnh 5
Ngoài đi diễn, Bích Hằng còn viết kịch bản và trồng lan kiếm thêm thu nhập.

Đa phần thời gian Bích Hằng ở đoàn phim nhiều hơn, cô thường xuyên chia sẻ ảnh cùng các đồng nghiệp tại phim trường, công việc lúc rảnh rỗi của nữ diễn viên là trồng lan. Cô đã ươm được vườn lan khá đồ sộ, loại cây cảnh này cũng mang lại thu nhập khá lớn.

Tận dụng khoảng sân trống trong nhà, nữ diễn viên sinh năm 1963 cũng trồng thêm nhiều cây kiểng và loại cây ăn trái ngắn ngày. Không ồn ào, phô trương, diễn viên Bích Hằng chọn cuộc sống êm đềm ở tuổi 58, đảm nhận những vai diễn phụ nhưng cảm thấy hạnh phúc với nó.

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