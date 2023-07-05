Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Huy Khánh còn để lại nhiều dấu ấn ở điện ảnh với các dự án như Cô Dâu Đại Chiến, Cuộᴄ Gọi Định Mệnh, Xóm trọ 3D... Mới nhất, Huy Khánh cũng góp mặt trong Lật mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải.

Diễn viên Huy Khánh gây ấn tượng mạnh nhờ sở hữu gương mặt điển trai, chiếc mũi cao rất Tây được thừa hưởng từ mẹ là người Pháp. Anh nhận được sự chú ý khi tham gia phim Dốc tình và dần được nhiều khán giả biết đến nhờ tài năng diễn xuất tự nhiên.

Vì tính chất công việc, nam diễn viên luôn trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi. Huy Khánh kể có lần khi đi làm về, anh thấy kim xăng của mình chỉ vạch đỏ nên mở nắp xem thử. Theo phản xạ, nam diễn viên tìm đến bật lửa để soi. Tuy nhiên khi cầm bật lửa trên tay, anh giật mình nhớ ra và vứt nó ra xa. Sự phản xạ nhanh ngạy lúc đó đã cứu nam diễn viên thoát khỏi 'thần chết' một cách ngoạn mục.

Mới đây, trong buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế mang tên "Đệ nhất mưu sinh", nam diễn viên cũng có những chia sẻ khiến người hâm mộ bất ngờ và thót tim. Cụ thể, Huy Khánh chia sẻ trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, anh từng đi làm phục vụ quán bar thời sinh viên để kiếm thêm thu nhập.

Huy Khánh và đàn em Duy Khánh tham gia chương trình truyền hình thực tế Đệ nhất mưu sinh

Duy Khánh chia sẻ câu chuyện cuộc sống trước khi đến với nghiệp diễn

Huy Khánh cho biết suốt 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ đóng phim và không có nghề tay trái. Chính vì thế, anh đã quyết định "lấn sân" làm YouTube với những clip đời thường mang phong cách hài hước, khám phá du lịch và ẩm thực Việt Nam.

Ngoài việc kiếm thêm thu nhập từ YouTube, anh mong muốn giới thiệu với khán giả về cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia các gameshow, làm MC, quay sitcom hài. Nam diễn viên cho biết, để được tiếp tục làm nghề, anh tự đa năng bản thân mình.

Huy Khánh cho biết suốt 20 năm làm nghệ thuật, anh chỉ đóng phim và không có nghề tay trái

Sự trở lại của nam diễn viên trong dự án phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đã đưa Huy Khánh trở lại màn ảnh một cách hào nhoáng và được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên đã 'quá lứa lỡ thời' đối với nghiệp diễn, tuy nhiên hiện tại Huy Khánh đã chứng minh được rằng 'gừng càng già càng cay' khi là một trong những diễn viên hút khách nhất phòng vé Việt.

Dù đã U50 nhưng Huy Khánh vẫn là một trong những nam diễn viên hút khách

Hơn 10 năm cống hiến cho điện ảnh nước nhà, anh liên tục được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Năm 2018, Huy Khánh nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ bộ phim Nhà Ông Hoàng Có Ma.

Huy Khánh nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất

Trong cuộc sống, Huy Khánh từng đối diện với khó khăn, buộc anh phải cân đo đong đếm chuyện tiền nong. Diễn viên 8X kể thời điểm dịch bệnh, mọi công việc diễn xuất gần như gián đoạn. Suốt 2 năm, quỹ tiết kiệm của anh gần như cạn kiệt vì phải lo cho gia đình và chi trả những khoản chi phí khác. Huy Khánh thấy may mắn vì vợ vẫn còn kinh doanh online và quyết định phụ cô đi giao hàng.

Huy Khánh và vợ là Anh Thư và cô con gái Cát Cát

Hiện tại, kinh tế của anh đã có phần ổn định hơn, nam diễn viên còn được nhiều người ngưỡng mộ vì có một người vợ hiền và một cô con gái ngoan ngoãn. Huy Khánh thường xuyên chia sẻ những chiếc clip vui nhộn của con gái và cuộc sống đời thường vui vẻ cùng với gia đình nhỏ của mình.